Változékony időjárás: felkészülhetünk a zivatarokra

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy ismét hőséget ígérnek a meteorológusok: vasárnap 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A kánikula a jövő hét első napjaiban is kitarthat, a mostani előrejelzések szerint még hétfőn is 35 fok lehet.

Fotó: Ladóczki Balázs/Mediaworks

Vasárnap estig csapadék nem várható, majd egy hidegfront hatására északnyugaton, északon, erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és zápor, zivatar is kialakulhat. Az Észak-Dunántúl mellett napközben már máshol is megélénkül, helyenként megerősödik a délies irányú szél. Zivatarok környezetében estétől erős, viharos lökések is lehetnek – közölte a Met.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki vármegyénkre a magas középhőmérséklet miatt.

Az esti órákra hidegfront érkezik, amely térségünket is zivatarok formájában érheti el. Vasárnap estétől növekszik a zivatarok valószínűsége kezdetben elsősorban északnyugaton, Dunántúl északi részén helyenként, majd késő estétől a középső országrészben, a főváros térségében, illetve hajnalban egyre inkább az ország északi, északkeleti harmadában elszórtan alakulhatnak ki.

Zivatarok környezetében intenzív csapadék (15-25 milliméter), viharos szél (60-80 kilométer/óra), néhol jégeső (2 centiméter alatti átmérővel) előfordulhat.

A Köpönyeg.hu szerint hétfőn hajnalban elszórtan fordulnak elő zivatarok. Napközben a többórás napsütés után délután főleg a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten fordul elő zápor, zivatar. Hidegfront okoz szélerősödést is. 25 és 35 fok között változik a hőmérséklet – északnyugaton lesz a hűvösebb.