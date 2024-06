A tehénböfögéstől a WC öblítésén keresztül az áfonyaszedésig – ezek a világ legfurcsább adói

A világ különböző országainak eltérő agymenései vannak, amelyek az adórendszerben is fellelhetők. Létezik olyan ország, ahol a tehenek böfögésére vetettek ki adót, de olyan is, ahol a WC-öblítésre vagy az áfonyaszedésre. A következő összeállításban néhány furcsa adózást veszünk sorra, egy hungarikum is szerepel benne.