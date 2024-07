Minden idők legjövedelmezőbb animációs filmje lett az Agymanók 2: letaszította a trónról a Jégvarázst

Nem lesz fagyos a hangulat a Pixarnál, ugyanis az Agymanók második része már 1,462 milliárd dolláros bevételt hozott a mozipénztáraknál – írta a The Hollywood Reporter. Az animációs film a Jégvarázs 2.-t taszította le a trónról.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Disney Jégvarázs 2.-je 1,451 milliárd dollárt ért el 2019-ben. Most a második helyen áll a minden idők legjövedelmezőbb animációs filmek listáján, ezt követi az Illumination és a Universal videójáték-adaptációja, a Super Mario (1,361 milliárd dollár), a Jégyvarázs 1. (1,274 milliárd dollár), a Hihetetlen család 2. (1,242 milliárd dollár), a Minyonok (1,157 milliárd dollár), a Toy Story: Játékháború 4 (1,072 milliárd dollár) és a Gru 3. (1,032 milliárd dollár).

Az Agymanók 2. történelmi rekordja a mozipénztáraknál vitathatatlanul a szezon legnagyobb meglepetése volt, figyelembe véve a Pixar közelmúltbeli küzdelmeit.

A családok egyre inkább a streamingen várták a legújabb animációs filmeket, nem pedig a mozikban. A Pixar problémáit tovább súlyosbította, amikor három filmjét a Disney korábbi vezérigazgatója, Bob Chapek egyenesen a streamingre küldte.

Még több animációsfilm-rajongó országban be sem mutatták

Az Agymanók 2. ráadásul még nem is debütált Japánban, ahol az előrejelzések nagyon pozitívak (Dél-Koreában több mint 55 millió dollárt keresett, ami elképesztő összeg, a Disney pedig hasonlót vár a felkelő nap országában is). Ázsiában, Európában és Észak-Amerikában a filmet nemcsak a családok nézik, hanem a tinédzserek és fiatalabb felnőttek is, akikben az első, 2015-ben bemutatott Agymanók megtekintése mély nyomott hagyott.