Mégsem „Ennyi!” – készül Az ördög Pradát visel folytatása

Úgy tűnik, Meryl Streep ezúttal nem mondta azt, hogy „Ennyi!” – megerősítették, hogy készül Az ördög Pradát visel című film folytatása, ráadásul az eredeti forgatókönyvíró, Aline Brosh McKenna már tárgyal a visszatérésről. Rajta kívül az eredeti film producere, Wendy Finerman is tervezi a visszatérést – a hírt a The Hollywood Reporter is megerősítette. Egyelőre nem tudni sokat a készülő produkcióról, de a jelenlegi filmes trendeket nézve nem meglepő, hogy megpróbálnak folytatást készíteni egy ilyen örök klasszikushoz.

Anne Hathaway és Meryl Streep Az ördög Pradát visel című filmben / Fotó: Zuma Press

A produceren és az írón kívül még nem tudni, hogy az eredeti szereplőgárda visszatér-e, bár meglehetősen furcsa lenne Meryl Streep és Anne Hathaway nélkül látni a történet folytatását. A két színésznőt sokan dicsérték alakításukért, Meryl Streepet pedig még Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában. A Box Office Mojo adatai szerint

a film mindössze 35 millió dollárból készült, és közel 327 millió dollárnyi bevételre tett szert világszerte.

Az amerikai Puck hírügynökség szerint a folytatás lehetséges története újból a Miranda Priestly (Meryl Streep) vezette Runway divatmagazin működését vette volna alapul, csak ezúttal már egy megkopott, szebb napokat is látott márkaként mutatnák be, amely nehezen veszi fel a versenyt fiatal kortárs kiadókkal és divattal. Emily Blunt egykori asszisztens karaktere is jóval magasabb pozícióban lenne, arról viszont nem írnak, hogy Anne Hathaway-nek milyen szerep jutna.

A nagy visszatérések egyik idei nagyágyúja a Will Smith és Martin Lawrence főszereplésével készült Bad Boys 4. része, amely igen pozitív kritikákat kapott. Az 53 millió dolláros Ride or Die alcímű film a nyár egyik erősebb filmjei közé sorolható, hiszen már a premierhétvégén jelentős bevételt hozott.