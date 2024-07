Közel kétszázmilliós osztalék Azahriahnak – és még nincs vége a buliszezonnak

Korábban megírtuk, hogy három telt házas budapesti koncert után egyre több vidéki helyszínen ad koncertet a 22 éves Azahriah. Még május végén írtunk arról is, hogy az első koncertet megelőző napokban még ezrével hirdettek jegyeket, aztán arról is, hogy az itthon soha nem látott produkció nem feltétlenül érhette meg anyagilag, miután az jelent meg, hogy a nagyjából 1,5 milliárd forintos költségű szervezés körülbelül 1,5 milliárd forint jegybevételt termelt. Ezzel kapcsolatban annak idején lapunk is kereste Azahriah menedzsmentjét, de nem szerettek volna erről beszélni.

Azahriah szép summát vett ki osztalékként a cégéből / Fotó: Kiss Annamarie

A 24.hu cikke szerint július 11-én Azahriah Geminia Kft. nevű cégének 2023-as pénzügyi beszámolója is felkerült az Elektronikus Beszámoló Portálra. A 2022 júniusában alapított cég egy évvel korábban 60 milliós bevételt és 53 milliós profitot tudhatott magáénak, de a zenész fokozódó népszerűségével a 2023-as bevételei is jelentősen megnőttek.

Azahriah cége 304 millió forintos bevétellel zárt, 241 milliós adózott eredménnyel. Ennél sokkal érdekesebb, hogy osztalék kifizetéséről is döntöttek. Mint a kiegészítő dokumentumból kiderül: 188 millió forint osztalék került jóváhagyásra.

Arról is szóltak a hírek, hogy múlt péntek este lépett fel Azahriah este 9-kor az Exit Fesztiválon a Black Eyed Peas előtt Újvidéken, de a zenész váratlanul abbahagyta az éneklést, és leállította a koncertet. Az előadó egy monológba kezdett arról, hogy mennyire hálás a menedzsmentjének, azonban nem mindig sikerül olyan emberekkel együtt dolgoznia, akik segítik az ő munkáját. A beszéd után kiderült, valami nincs rendben a gitárjával, ezért állította meg a koncertet, de miután megoldotta a technikai malőrt, folytatódott a buli.