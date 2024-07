Több mint tizenegyezren teljesítették a 42. Balaton-átúszást

A tavalyinál is többen, 11 ezren vettek részt a 42. Lidl Balaton-átúszáson vasárnap Révfülöp és Balatonboglár között. A szombati rossz idő miatt egy nappal elhalasztották a rajtot, vasárnap kora reggel tökéletes körülmények fogadták az indulókat, később azonban megélénkült a szél, ami fokozott figyelmet követelt meg az úszóktól és a szervezőktől is. Dél körül nagyjából egy órára a rajtot is fel kellett függeszteni az úszok biztonságának érdekében – áll a szervezők által kiadott közleményben.

Több mint 1100 hazai településről érkeztek nevezők a Balaton-átúszásra / Fotó: Katona Tibor/ MTI

A résztvevők a mintegy 150 vitorláshajó segítségével kialakított úszófolyosón tempózhattak a déli part felé, aki elfáradt, megkapaszkodhatott, vagy akár ki is mászhatott pihenni. A 150 vitorlás mellett

három kórházhajó,

motorcsónakok, valamint

orvosok,

egészségügyi szakemberek,

vízimentők,

vízirendőrök

és több száz szervező óvta

a 42. Lidl Balaton-átúszás résztvevőinek biztonságát.

Az indulók három erőpróba közül választhattak: a legtöbben a klasszikus, 5,2 kilométeres távot teljesítették, vagyis Révfülöpről indulva úsztak át Balatonboglárra. Akik ezt még soknak gondolták, a 2,6 kilométeres féltávra neveztek. Az úszás mellett évről-évre egyre többen jelentkeznek a Balaton-áthúzásra is, ők SUP-on teljesítették az északi és déli part közötti 5200 métert.

Több mint 1100 hazai településről és 51 országból érkeztek résztvevők.

Sokan közülük azt mondták a rajtnál, hogy idén indulnak először. Akadt olyan hölgy is, aki legutóbb 1986-ban úszott, és saját magának akarta bizonyítani, hogy 38 év kihagyás után ismét képes rá. Nem hiányozhatott a mezőnyből Gurbán Béla, az a 70 éves budakeszi nyugdíjas sem, aki 1979 óta egyetlen Balaton-átúszást sem hagyott ki, idén tehát 42. alkalommal teljesítette az 5,2 kilométert.

A résztvevők között többségben voltak a férfiak (60-40 százalék), a féltávú úszásra viszont több hölgy (53 százalék) nevezett. A legidősebb induló egy 84 éves úr volt, miközben csaknem minden tizedik úszó 18 évesnél fiatalabb, köztük sok általános iskolás gyerek.

1979 óta összesen már több mint 235 ezren úszták át a Balatont

– emelte ki a közlemény.