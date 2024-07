Ilyen David Bowie-pakkot sem láttunk még: gyűjtőknek kötelező!

A Rock 'n' Roll Star! című doboz az 1971-1972-es időszakra fókuszáló monstre, öt CD-t és egy blu-ray-t tartalmazó kiadvány, amely a Warner Music gondozásában jelent meg, a Magneoton magyarországi forgalmazásában. A "Ziggy Stardust" David Bowie ötödik albuma volt és eredetileg az RCA Victor jelentette meg 1972-ben. A rockopera hozta meg az áttörést az előadó-dalszerző számára. A glam rockos zenével kísért történetben Bowie alteregója, Ziggy Stardust, az idegen lény a központi szereplő, akit megmentőként küldenek a Földre egy közelgő apokaliptikus katasztrófa előtt.

A A Rock 'n' Roll Star! című gyűjtemény David Bowie 1971-1972 közötti munkásságát dolgozza fel / Fotó: AFP

A most megjelent gyűjtemény David Bowie utazását tárja fel 1971 februárjától egészen a Ziggy Stardust karakter megalkotásáig, vagyis a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars felvételéig, és megörökíti mindazt, amely a Ziggy-jelenséget övezte. A Ziggy-albumon olyan korszakos dalok szerepelnek, mint a Five Years, a Moonage Daydream, a Starman, az It Ain't Easy, a Suffragette City vagy a Rock 'n' Roll Suicide.

A kiadványon található felvételek túlnyomó többsége az album dalainak különböző változata. Van köztük szállodában gitárral rögzített demó, műsorok Bowie-tól és csapatától a BBC rádió- és televíziós műsorai számára, a negyedik korongra került koncertanyagot 1972. október 1-jén az Egyesült Államokban, a Boston Music Hallban vették fel.

A doboz igazi csemege a gyűjtők számára, hiszen további 29 korábban kiadatlan számot is tartalmaz: korai demókat, felvételeket Bowie mellékprojektje, az Arnold Corns előadásában, továbbá az énekes otthonában felvett próbák hangfelvételeit.

Az eddig kiadatlan dalok sorában hallható a Lady Stardust alternatív változata, a Ziggy-albumról lemaradt Shadow Man, valamint számos különleges feldolgozás. Utóbbiak közé tartozik a Who dala, I Can't Explain, a Velvet Underground két felvétele, a Waiting for the Man és a White Light/White Heat, illetve a Chuck Berry előadásában ismertté vált Round and Round. Az egész anyagot az eredeti lemez producere, Ken Scott keverte újra.