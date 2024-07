Deadpool sikerének szárnyán: ezek a világ legmenőbb mozis popcornos vödrei

Egyeseket egy bizonyos altáj testrészre emlékeztetett a Dűne-vödör, mások a homokféreg fogain akadtak ki / Fotó: Cris Parker/polygon

Az internet szinte felrobbant a vödör láttán, és azok, akik nem altesti humorral reagáltak a termékre, azok azt taglalták, milyen bizarr érzés lehet a homokféreg száján keresztül enni a pattogatott kukoricát. Utóbbiaknak igazuk volt, valóban érdekes élmény, ahogy a puha műanyag fogak végig simítják a kezünket. Viszont, mint ahogy a Rozsomákos vödör is, ez a vödör is azzal nyerte meg a moziba járókat, hogy milyen különleges, nélküle pedig talán nem is jöhetett volna létre a Deadpool & Rozsomák vödre sem.

Szellemek és emlékgömbök

Több népszerű film is folytatást kapott idén, köztük a Szellemírtók és az Agymanók is. Bár az előbbi népszerűsége jelentősen megcsorbult (és ezen az új film sem tudott segíteni), a nosztalgia miatt így is sokan voltak kíváncsiak az új felvonásra, amiben több régi kedvenc is visszatért. A Szellemírtók örök közkedvelt figurája,

Ragacs (Slimer) is tiszteletét tette A borzongás birodalmában, és az amerikai mozikban készült is róla mintázott vödör.

Nem gondolták túl a tervezést: egyszerűen fogták Ragacs átlátszó, zöld testét és megtöltötték pattogatott kukoricával.

Rengeteg popcorn fér a Ragacs-vödörbe / Fotó: ghostbustersnews

Sajnos ez a vödör is csak az Egyesült Államokban volt kapható, de a képek és leírások alapján hatalmas mennyiségű pattogatott kukorica befogadására képes. Csak úgy, mint maga Ragacs.

Az Agymanók folytatása viszont kasszákat robbantott, a héten pedig el is foglalta helyét a legtöbb bevételt termelt animációs filmek első helyén. A készítők ebben az esetben sem gondolták túl a promóciót: nemes egyszerűséggel fogták az egyik legnépszerűbb tárgyat a filmekből és abból készítettek popcorn-vödröt.

Az Agymanók 2. egy emlékgömb kinézetű vödörrel érkezett az amerikai mozikba,

melyet valószínűleg nagyon sok kisgyermekes szülő vásárolt meg. Nem is csoda, ugyanis a gömb kialakítás még családbarátnak is nevezhető, így könnyen nem is lehet vele sérülést okozni.