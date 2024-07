Levillogás és nyitott ablak: keményen büntetnek a rendőrök a horvát utakon

Településen belül 30 euró a büntetés, ha legfeljebb 10 kilométer per órával lépi át valaki a megengedett határt. 10–20 kilométeres sebességtúllépésnél 60, 20–30 kilométer per óra esetén már 130 euró a bírság. 30–50 kilométer per óra között 290–920 euró közötti összeget vés a rendőr a csekkre.

Aki 50 kilométer per óránál többel lépi át a megengedett legnagyobb sebességet településen belül, az akár 2650 eurós bírsággal vagy 60 napig terjedő szabadságvesztéssel nézhet szembe.

Az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon valamivel enyhébbek a szankciók. A bírság mértéke ezeken az utakon 60 és 1990 euró között ingadozhat.

Horvátországban minden utason ott kell feszülnie a biztonsági övnek

A nagy melegben érthető, hogy senkinek nem esik jól, hogy egy csíkban még a biztonsági öv is melegíti a felsőtestet, de legyünk erősek: mindig legyen bekapcsolva a biztonsági öv!

A horvát rendőrök ennek elmulasztásáért 130 eurós csekket adnak az autó összes olyan utasa után, aki nem volt bekötve. Ez a hátsó ülésekre is vonatkozik.

Döntsd el: iszol, vagy vezetsz?

Horvátországban nincs zérótolerancia, ami az alkoholt és a vezetést illeti, de így sem ajánlják senkinek, hogy próbálkozzon. Törvényileg 0,5 ezrelék véralkoholszintig nincs büntetés, de szonda nélkül nehéz belőni, hogy éppen hogy állunk ezzel. Aki ezt a szintet egy kicsit is meghaladja, annak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

0,5–1 ezrelék között 390–660 euró,

1–1,5 ezrelék között 660–1990 euró,

1,5 ezrelék felett 1320–2650 euró a bírság, vagy 60 nap szabadságvesztés.

A legmagasabb büntetési kategóriát alkalmazzák azoknál, akik kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé.