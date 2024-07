Kiderült, hogy miért utazott Kanye West Moszkvába – az előadó már elhagyta az orosz fővárost

Az orosz divattervező, Gosa Rubcsinszkij születésnapi ünnepségére érkezett Kanye West Moszkvába – írta meg a The Moscow Times. A lap emlékeztet, hogy a nyugati művészek többnyire kerülik az oroszországi fellépéseket az Ukrajna elleni invázió kitörése óta.

A hírt az orosz divattervező csapata is megerősíttete, az amerikai előadó korábban felkérte Rubcsinszkijt a Yeezy nevű márkájánaka a vezető dizájnerének.

Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság beszámolt róla, hogy az orosz fővárosba utazott az amerikai rapper. A hírt Yana Rudkovskaya producer jelentette be Telegram-csatornáján, ahol azt is elárulta, hogy az előadó a főváros szívében található szállást kapott. Később a rapper-divattervező maga jelentkezett be Moszkvából egy orosz közösségi oldalon. Az előadó moszkvai látogatása kapcsán felmerült az a pletyka, hogy

Kanye West fellép a Luzsnyiki Stadionban, de a stadion vezetősége cáfolta a híresztelést. A rapper a hírek szerint hétfőn a hajnali órákban hagyta el Moszkvát.

Az egyik leghíresebb amerikai rapper az elmúlt időszakban folyamatosan a botrányaival hívta fel magára a figyelmet. A Ye néven is ismert előadóval az Adidas 2022-ben a botrányos kijelentések után szakította meg együttműködését, mondván, azok sértik a vállalat sokszínűségen. Pár hét leforgása alatt Kanye West szinte minden üzleti kapcsolatát tönkretette a botrányt keltő kijelentéseivel. Az Adidas vezérigazgatója, Bjorn Gulden tavaly védelmébe vette Kanye Westet, mondván, hogy az ellentmondásos rapper nem gondolta komolyan antiszemita kijelentéseit. Az Adidas ezeket korábban elfogadhatatlannak, gyűlölködőnek és veszélyesnek nevezte.