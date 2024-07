Élvezzük ki a kávét ameddig lehet, a fekete ital ára drasztikusan emelkedik

A kávé ára 2025 közepéig folyamatosan emelkedni fog – közülte a Bloomberg. A drágulás termelők nehézségei mellett az okozza, hogy életbe léptek az új erdőírtási szabályok.

Megállíthatatlanul drágul a kávé / Fotó: Shutterstock

A Lavazza, olasz kávétermék-gyártó elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy a világ legnagyobb robusta-termelőjének számító Vietnámban nagyon rossz a termés, ez pedig hiányt okoz a világpiacon. A hiány az egész világon emeli a kávébab és az egyéb kávétermékek árát. A gyenge termés miatt a termelők akár 1000 dollárral is magasabb határidős árat határozhatnak meg az árutőzsdén a vietnámi kávébabokért – mondta Giuseppe Lavazza.

Ilyet még soha nem tapasztaltunk az iparág történetében. És ez még csak a kezdet

– mondta az elnök.

A robusta határidős jegyzése idén már 60 százalékkal emelkedett. Július 9-én, kedden új csúcsot ért el, tonnánkénti 4667 dolláros árával.

A félelmek ráadásul tovább nőnek, hiszen már most látszik, hogy a forrás és száraz vietnámi időjárás elpusztította a szüretre váró kávé jelentős részét.

Brazíliában a szélsőséges időjárás az arabica árát tolta feljebb az árupiacon. Kedden a típus ára két éves csúcsra ért.

A növekvő árak, a Szuezi-csatorna zavarai és az erős dollár miatt megugró szállítási költségek a Lavazza költségi meghaladták a 800 millió eurót az elmúlt két évben

– mondta el Giuseppe Lavazza.

Az Európai Unióban életbe lépett egy erdőírtási rendelet, ami tiltja, hogy a tagállamok olyan terményt szerezzenek be, amit 2020 utáni erdőírtás területén termesztettek. A rendelet megkerülése érdekében sok vállalat még most igyekszik bevásárolni kávéból, hogy ne kelljen bizonyítania, hogy honnan is származik az áru. Ez a roham a kávé készletekért megint a drágulást hajtja.

Nem kétséges, hogy a kávé ára tovább fog emelkedni. A kávéipari szereplők erős ellenszéllel kénytelenek szembenézni

– mondta Lavazza.