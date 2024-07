Kis ország, nagy elismerés: rangos díjat nyert a Bonbonier fahéjas-almás csigája

Az étel sava-borsa: a SALT lett az Év Étterme

A SALT Budapest nyerte az Év Étterme díjat 2024-ben, a Restaurant Best Of The Best címet a Stand Étterem kapta. A szervezők kiemelték: a SALT Budapest séfje, Tóth Szilárd következetesen halad előre a hazánkban még mindig diszkréten reprezentált, újító megközelítésű farm-to-table éttermi stílus meghonosításának útján. Az étterem szemlélete az elmúlt évtizedekben divatossá vált észak-európai, úgynevezett nordic stílust követi, amelynek jellemzője, hogy reprezentánsaik formabontó módon, naturális szemlélettel közelítenek a saját régiójuk ismert vagy esetenként ismeretlen gasztronómiai alapanyagaihoz.