Taylor Swift megálljt parancsolt a brit inflációnak

Elemzők szerint Taylor Swift kimagaslóan sikeres világ körüli turnéja, a The Eras Tour miatt a brit szállodák annyira megemelték áraikat, hogy az jelentősen meglátszik az ország inflációjának alakulásán. Az Egyesült Királyságban már második hónapja 2 százalékon áll az infláció, az elemzők szerint pedig ez egyenesen a világhírű countryénekesnőnek köszönhető.

Taylor Swift még a brit inflációnak is megálljt parancsolt / Fotó: ANP via AFP

A brit országos statisztikai hivatal (ONS) szerint a ruházati árak meredek zuhanását ellensúlyozták a szállodák áremelései, miközben az egyéb kulcsfontosságú mutatók sem jeleztek javulást júniusban. A Bank of England által szorosan figyelemmel kísért szolgáltatási szektor inflációja is stabilan 5,7 százalékos maradt – írja a The Guardian.

A szállodákban ugrásszerű, 8,8 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető júniusban, mely részben Taylor Swift újabb nyolc előadásának köszönhető.

A The Eras Tourt június végén három alkalommal láthatták és hallhatták az Egyesült Királyságban, augusztusban pedig további öt alkalommal vehetnek majd rá egyet. Az elemzők szerint ez bőven elég volt ahhoz, hogy érezhetően hozzájáruljon a brit infláció alakulásához, ugyanis nemcsak belföldről érkeznek a koncertekre, hanem sokan a kontinensről is elutaznak az Egyesült Királyságba. A külföldiek nagy része pedig kénytelen megfizetni a megemelt szállodai árakat.

Szingapúrnak is jót tettek Taylor Swift koncertjei

Az énekesnő turnéjának hat fellépésből álló szingapúri koncertsorozata akkora lökést adott a városállam gazdaságának , hogy emiatt az elemzők 20 bázisponttal megemelték a szingapúri GDP első negyedéves növekedési kilátásait. Az elemzők számításai szerint a hat előadás 300-400 millió szingapúri dollárt (80-110 milliárd forint) tesz majd hozzá a térség gazdaságához.

Szingapúr ugyanis kizárólagos megállapodást kötött Taylor Swifttel, ezért nem léphet fel máshol Délkelet-Ázsiában.

Thaiföld miniszterelnöke, Srettha Thavisin régóta töprengett azon, vajon az énekesnő miért nem lép fel az országában, most Swift szervezőcége, az AEG megadta a választ.