Toplista: ezek az előadók kaszálták a legnagyobbat egyetlen koncertturnéval

The Rolling Stones, Beyoncé, Guns N’ Roses, és Harry Styles: a négy előadó vagy zenekar, akik éppen csak, hogy lemaradtak az 5 legnagyobb bevételt hozó koncertturné toplistájáról. Mutatjuk, kik kaszálták a legnagyobbat egy-egy turnéjukkal a zeneipar történetében!

Ezek az előadók kaszálták a legnagyobbat egyetlen turnéjukkal / Fotó: AFP

5. Coldplay

A brit rockzenekar jelenleg is zajló turnéja a Music of the Spheres World Tour címet kapta, ez a több generáció által is kedvelt együttes nyolcadik koncertsorozata.

Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A turné 2022-ben indult, 2023 végéig pedig a számítások szerint 618 millió dolláros bevétele származott belőle a csapatnak – viszont mivel még idén is tart, jó eséllyel ennél magasabb summával zárja majd a tervek szerint összesen 177 állomást érintő sorozatot.

4. U2

Az ír rockzenekar 360° Tour elnevezésű turnéja 2009 és 2011 közt futott, 111 megállót foglalt magában, és a számítások szerint 736 millió dolláros bevételt hozott az együttes konyhájára.

Fotó: AFP

Az elemzői becslések szerint a turné különböző állomásaira összesen 7,3 millió ember látogatott el.

3. Ed Sheeran

A The ÷ (Divide) Tour a hazánkat is nemrég meglátogató angol zenész harmadik nemzetközi turnéja volt, mely 260 állomást foglalt magába, 8,9 millió látogatót vonzott, és 776 millió dolláros forgalmat hozott az énekesnek.

Fotó: SPH Media via AFP

A turné 2017 és 2019 között zajlott le, és nem volt híján az izgalmaknak, mivel Ed biciklizés közben egyszer eltörte a karját, emiatt négy ázsiai előadást törölnie is kellett.

2. Elton John

A Farewell Yellow Brick Road Tour volt a legendás brit énekes 49., egyben utolsó koncertturnéja, mely Európát, Észak-Amerikát és az óceániai térséget érintette.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elton John a turné során 330 koncertet adott 2018-20, majd egy Covid-miatti megszakítást követően 2022-23 között, melyből 939 millió dolláros bevételt termelt. A brit legenda a turnét 71 évesen kezdte és 74 évesen fejezte be.

1. A turnék királynője: Taylor Swift

Az amerikai énekesnő teljes munkásságát bemutató Eras Tour (2023-24) című turnénak még csak a 2023-as számai ismertek, de már azok is elegendőek az első hely megszerzéséhez a VisualCapitalist listáján.