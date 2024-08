Ez keserítette meg Alain Delon utolsó hónapjait

Kínos fegyverlefoglalás

A gyermekei közt kirobbant viszály rendezése érdekében kirendelt gyámügyi bíró Delonnál járva észrevette, hogy a színésznek lőfegyverei vannak.

Hetvenkét lőfegyvert és több mint háromezer lőszert foglaltak le Delon, a francia filmsztár douchyi otthonában,

az ügyben eljáró ügyész közleményében kiemelte, hogy Delonnak nem volt fegyvertartási engedélye. Delonnál járva az is kiderült, hogy saját lőtérrel is rendelkezik. Korábban is ismert volt arról, hogy nagy kedvelője és gyűjtője a fegyvereknek, a megtalált darabok azért keltettek meglepetést, mert 2014-ben elárverezte a fegyvergyűjteményét.