Kylie, a legkeményebb popmunkás – 80 millió album, 35 topsláger, 7 millió palack bor

Szerelmi élete mindig nagy érdeklődést váltott ki, több rövidebb-hosszabb kapcsolatát kellően dokumentálta a média. Az első nagy szerelme a sorozatbeli színésztársa, Jason Donovan volt, még duettet is énekeltek. Majd járt Michael Hutchence-szel, az INXS énekesével is néhány évig. Betegsége idején a francia színész, Olivier Martin támogatta, öt évig voltak együtt. Utolsó vőlegénye az angol színész Joshua Sasse volt, vele 2017-ben szakítottak, azóta nem lehet tudni sokat a magánéletéről.

Kylie ért a pénzhez is

Három évig folytak a tárgyalások a Las Vegasi-i showról, a sztár azt mondta, mindig vágyott rá, fiatalabb korában szerette volna megcsinálni, nem a karrierje naplementéjén, ahogy ő fogalmazott. Épp akkor jött ki a Padam, ami pillanatok alatt óriási siker lett, ennél jobb belépő nem is kellett. 2023-ban megjelent Kylie stúdióalbuma, a Tension, ami végül eljuttatta a legendás Venetian Resort színpadára. A show 2023 novemberében indult el, a pletykák szerint 1 millió dollár volt a gázsija fellépésenként.

Kevés ennyire tudatosan és átgondoltan épített pálya van a popiparban, Kylie mindig tudta, kikkel vegye körül magát, hogy a befektetett munka megtérüljön, a brand értéke növekedjen. Négy évtizedes pályáján 120 millió dolláros vagyont épített, a zeneipar mellett vannak más vállalkozásai is, parfümöket ad el, kiadott könyveket, van lakberendezési és ruházati kollekciója is.

Sőt borokat is árul, nem is kis sikerrel: 2022-ben hétmillió palack kelt el a hírek szerint. A Wines by Kylie Minogue bormárkája 3 év alatt mintegy 10 millió eurós forgalmat produkált, ezzel az Egyesült Királyság egyik legkelendőbb borává vált. A márka 9 bort tartalmaz, a legjobban a Signature Rosé és Rosé Prosecco fogy az Egyesült Királyságban. A borok számos díjat kaptak világszerte, már több mint tíz országban forgalmazzák, köztük Spanyolországban is.