Luxus a konyhában: ezek a világ legdrágább élelmiszerei

A matsutake gomba fenyvesekben terem, mesterségesen nem előállítható / Fotó: AFP

Egyetlen darab matsutake gomba nagyjából 100 dollárba kerül. Az ára azért ilyen magas, mivel mesterséges körülmények között nem lehet termeszteni. Hivatásos gombászoknak kell a fenyveseket járni, és megtalálni a különleges gombát, hogy aztán éttermek asztalára kerülhessen.

A matsutake japán elnevezés, a fenyő (matsu) és a gomba (take) szavakból áll össze. A gomba nemcsak Japánban található meg, Ázsia több részén is terem, de az észak-európai fenyvesekben is előfordul. Egy nagyon aromás gombáról van szó, aminek erősen fűszeres íze van, enyhe fahéjas utóízzel.

Szarvasgomba: 8,82 dollár grammonként

A szarvasgomba az egyik legdrágább élelmiszer, amit kapni lehet. Különleges ízvilágát vagy imádják, vagy utálják.

Szarvasgomba / Fotó: Philippe LOPEZ / AFP

Az ára azért rendkívül magas, mivel nagyon nehéz termeszteni, ráadásul évekig tart, hogy ehető legyen. Mindezek mellett nem is áll el túl sokáig, szóval tényleg ünnepnap, ha valakinek a tányérjára kerül ez a finomság. A szarvasgomba sűrű tölgyerdőkben terem meg, de mesterségesen is lehet termeszteni. A szarvasgomba-ültetvényeken nagyjából 6 évig tart, mire szüretelni lehet a gombát. Mivel kifejezetten nehezen kezelhető gombáról van szó, így általában gombászok látják el a keresletet. Speciálisan képzett kutyákkal, vagy disznókkal kell járni a sűrű erdőket és szinte vadászni a szarvasgombára. Trükkös gombáról van szó, ami a föld alatt terem, viszont amint kikerül onnan azonnal elkezd veszíteni a nedvességéből. Innentől rendkívül gyorsan el kell juttatnia fogyasztóhoz, hogy friss szarvasgombát élvezhesenek.

Szakértők arra számítanak, hogy 2030-ra a globális szarvasgomba piac elérheti az évi 6 milliárd dollárt.

Sáfrány: 20 dollár grammonként

A sáfrány a világ legdrágább fűszere, amiből egy kilogramm akár 5000 dollárba is kerülhet. A fűszert a krókuszvirág apró szálaiból nyerik ki. A fűszer magas árát az adja, hogy rendkívül nehéz a betakarítása. Egyetlen kilogramm sáfrány fűszerhez 150 ezer sáfrányvirágot kell letépni, az apró szálakat pedig kézzel kell leszedni a növényről. Egyetlen frissen szedett krókuszból átlagosan 30 milligramm sáfrányt lehet kinyerni, ha a leszedett virág már elszáradt, akkor mindössze 7 milligramm nyerhető ki a fűszerből.