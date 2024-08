A Marvel örülhet, ugyanis az utóbbi évek bukdácsolásai után úgy tűnik, hogy a júliusban berobbanó Deadpool & Rozsomák új lendületet adott a szuperhősök kedvelőinek. Noha a Marvel fejese, Kevin Feige és a harmadik Deadpool-film rendezője, Shawn Levy nem értettek egyet abban, hogy most a Deadpool & Rozsomák része-e a Marvel fázisokban megvalósuló terveinek, az viszont biztos, hogy kicsit befoltozta a lyukakat a rajongók bizalmán. Viszont, egy fecske nem csinál nyarat, ahogy egy Deadpool film sem képes önmagában megmenteni egy dollármilliárdos franchise-t – a kérdés tehát, hogy ez a lendület kitart-e a Marvel valódi megmérettetéséig, a közelgő Amerika Kapitány: Szép új világig, vagy folytatja útját a süllyesztő felé.

Marvel-fordulópont: mi vár a szuperhősökre a Deadpool sikere után? / Fotó: ZUMAPRESS.com / MEGA

Mit jelent a Marvel számára a Deadpool & Rozsomák sikere?

A Marvelek katasztrofális bevételi eredményei után a stúdiónak sürgősen szüksége volt egy újabb sikerre. Szerencséjükre Deadpool véres kalandja és Hugh Jackman Rozsomákként való visszatérése meghozta a várt eredményt: a film Amerikában 205 millió dollárt, világszinten pedig közel 440 millió dollárt termelt a nyitóhétvégéjén.

A Deadpool & Rozsomák a héten még az 1 milliárd dolláros álomhatárt is átlépte,

a Pókember: Nincs hazaút óta ez volt az első Marvel-film, ami erre képes volt.

A Deadpool harmadik felvonásának sikere éppen a megfelelő időben érkezett a Marvel számára: a franchise közeledik a következő nagy csapatfilmekhez, és a Marvel Filmes Univerzumnak szüksége van arra, hogy a közönség újra elköteleződjön a szuperhősök mellett. Míg a film bizonyítja, hogy a nézők hajlandóak beülni a mozikba kedvenc karaktereik miatt, ez még nem jelenti azt, hogy elkötelezettek a Marvel brand iránt.

A Marvelnek most élvezi kell a Deadpool & Rozsomák sikerét, de a rögös út még csak most kezdődik: az Amerika Kapitány: Szép új világ lesz a következő nagy megmérettetés, és egyben egy izgalmas teszt is lesz a Marvel számára. Bár a közönség számára már ismerősök a film által felsorakoztatott karakterek, mégsincs akkora rajongótáboruk, mint például Chris Evans Steve Rogers-ének – írja a ScreenRant.