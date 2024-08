Ha jön a medve: a román lap tanácsai, városi bocsos találkozós videóval

Keleti szomszédainknál is meghökkenést okozott az új videó, ami azt mutatja be, hogyan jött szembe a nyílt városi utcán bocsaival egy anyamedve. Annyira azért nem ritka a találkozás, hogy az egyik legnépszerűbb román lap, az Adevarul ne ragadja meg az alkalmat, hogy összefoglalja olvasóinak, miként is érdemes ilyenkor viselkedni. A találkozások egy része ugyanis nagyon csúnyán végződik – épp a jól végződött friss eset környékén halt bele valaki a múlt hónapban.

Fotó: Shutterstock

Történt frissen a munténiai Bușteniben, és videón is rögzítette a szerencsés érintett, hogy kutyasétáltalás közben az utcán egyszer csak két boccsal és az őket kísérő anyamedvével találta szemben magát.

A videón látható, hogy a szintén meglepett mackó azonnal az ember felé indul, a kutya agresszív reakciójával szembesülve azonban meggondolja magát és bocsaival együtt inkább gyorsan kereket old.

Nemrégiben ugyancsak a helyi nyaralóövezetben vették fel, ahogy egy medve egy szatyrot a szájában tartva iszkol, utána egy rendőrautó, amely az erdő irányába igyekszik terelni a mackót.

Ugyancsak a közelben július 9-én azonban egy olyan esemény történt, amire biztosan senki sem vicces esetként fog emlékezni. A helyszín ezúttal nem egy település volt, hanem egy ösvény a Bucsecs-hegységben: egy medve rátámadt egy 19 éves lányra és egy szakadékba vonszolta. A lány kísérője segítséget hívott, érkeztek is, a csendőrök is, de a lány életét nem tudták megmenteni. Még hozzá jutni is alig tudtak a nehéz terep és a medve jelenléte miatt. Az állatot aztán le is kellett lőni, hogy a mentőcsapat biztonságban dolgozhasson.

A borzasztó esetet követően Szlovákia után Romániában is engedélyezték a veszélyes medvék kilövését.

Az Adevarul tanácsai arra ez esetre, ha jön a medve

Az ilyen borzasztó medvés történeteknek se szeri, se száma a szomszédunkban, de a találkozások tulajdonképp mindennaposak és jó részük baj nélkül zárul. Hogy az utóbbi történjen és nem kizárólag szerencse alapon, ahhoz azért érdemes tisztában lenni pár egyszerű szabállyal. Ha például erdőbe indulunk kirándulni és nem akarunk meglepetést, a székelyek azt szokták javasolni, hogy nem árt a hangos beszélgetés, lehet énekelni, sőt ők maguk medvés helyeken olykor fel is kurjantanak. A román lap így foglalta össze a tanácsait:

Mutasd magad: beszélj nyugodt, szilárd hangon, hogy jelezd a jelenlétedet az állatnak

Kerüld a szemkontaktot: a medvék fenyegetésnek vehetik, ha a szemükbe nézünk

Vonuljunk vissza: lassan hátráljunk, nem hátat fordítva a medvének

Használj medvesprayt: ha van nálunk medvespray, ne féljünk használni, de csak utolsó mentsvárként

Ha letáborozunk, ne hagyjunk hátra élelmet és szemetet