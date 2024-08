Még nagyobb a tragédia, az elsüllyedt yachton utazó milliárdos lánya is eltűnt

Újabb tragikus részlet derült ki a Szicília partjainál egy viharban hétfőn elsüllyedt 56 méteres Bayesian luxusyacht utasairól. Nem csak a milliárdos Mike Lynch, az egyik legismertebb brit technológiai vállalkozó tűnt el, hanem 18 esztendős lánya is.

Fotó: AFP

Az olasz médiában Angela Bacarest, Lynch feleségét idézték a brit The Telegraph jelentése szerint, aki az orvosoknak mondta el, hogy a férje és a lánya sincs meg. Korábban a Financial Times a részletekbe belelátó, meg nem nevezett forrás alapján adta hírül, hogy a szerencsétlenséh eltűntjei közt van az 59 éves milliárdos is.

Az olasz La Repubblica szerint Bacares tolószékben ült, mert olyan sérüléseket szenvedett a hajó elsüllyedése közben, amelek miatt nem tud járni. A teste más részeit is kötések fedték.

A lap szerint az asszony arról számolt be az orvosoknak, hogy hajnali 4 órakor arra ébredtek a férjével, hogy a hajó megbillent. Először nem aggódtak, aztán törő üveg hangja hallatszott és kitört a zűrzavar.

Tornádó csaphatott le a yachtra

A feltevések szerint a Szicília parjtjai közelében horgonyzó szuperyachtra tornádó csapott le. Négy brit és két amerikai utast nem találnak a la Repubblica szerint. Az eredeti FT-jelentés arról szólt, hogy a fedélzeten a katasztrófa bekövetkeztekor tízfős személyzet tartózkodott eredetileg, és 12 vendég.

Salvatore Cocina, a szicíliai polgári védelmi ügynökség főigazgatója azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy megerősítést nyert: a 18 éves Hannah apjával együtt az eltűntek között van. Nincs meg a yacht szakácsa, Ricardo Tomas sem.

Lynchet júniusban érte nagy öröm, amikor egy San Franciscó-i bíróság felmentette a bűnügyi vádak alól egy 12 éves jogvita után, ami azzal volt kapcsolatos, hogy az Autonomy szoftvercég 11 milliárd dollárért adott el részesedést a Hewlett-Packardban.