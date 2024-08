Párizsi olimpia: drága mulatság a látogatóknak is

Az olimpia az egyész világot megmozgatja, 206 nemzet 10 500 sportolója vesz részt a multisporteseményen, maguk a helyszínek sem csupán Párizsra koncentrálódnak, több nagyváros mellett egészen a francia polinéziai Tahitiig terjednek. Ugyanakkor látogatók a magas jegyárakról és kiadásokról beszéltek a Kickernek.

Párizs nem olcsó, de vonzza a turistákat / Fotó: Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Egy kanadai család 10 napot töltött Párizsban, a városnézés mellett két esti úszódöntőben is végignézték az amerikaiak győzelmét, valamint az amerikai női tornászcsapat aranyérmét. A nyaralás a szállással, étkezéssel, a jegyárakkal és egyéb költségekkel összesen 30 ezer kanadai dollárba, vagyis több mint 7,9 millió forintba került.

Ella és Nora, a két harmincas éveik közepén járó amerikai nő elsősorban a tornász Simone Biles miatt utazott Párizsba. A lapanak elárulták: két évig spóroltak a nyolcnapos párizsi útra, beleértve a repülőjegyeket, a szállást és az étkezést is. Csak a négy versenysorozatra szóló jegyekre fejenként 500 dollárt (több mint 182 ezer forint) fordítottak.

Egy frankfurti pár a kéthetes nyári vakációjukat azzal kötötte össze, hogy közben élőben nézték az olimpiai versenyeket. A költségeket azzal próbálták lefaragni, hogy Airbnb-s lakásokat foglaltak és tömegközlekedéssel jutottak el a verseny helyszíneire, így fejenként 1500 eurót (597 ezer forint) költöttek Franciaországban.

Nincs kedvezmény a gyerekeknek

A párizsi olimpia szervezői úgy döntöttek, hogy nem adnak kedvezményeket a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy a néhány hónapos kisbabáknak is ki kell fizetni az árat, még ha nem is foglalnak el egy helyet. Ezt több olyan szülő is kifogásolta, akinek – az akár két évvel ezelőtt megvett jegye óta – újabb taggal bővült a családja, és az újszülöttet nem tudják vagy nem akarják otthon hagyni.

A lapnak nyilatkozó német pár például 80 eurót fizetett egy 2 hónapos gyerek jegyéért.

A londoni olimpián a kisebbek a koruknak megfelelő összeget kedvezményt kaptak, például egy hétéves gyerek után 7 fontot kellett fizetni. Azok, akik még nem tanultak meg járni, ingyen látogathatták a játékokat. A riói és tokiói olimpiára pedig kedvezményesen mehettek be a gyerekek, a tanulók és a mozgássérültek is, de a francia szervezők kevésbé voltak gálánsabbak.