Rekord hőség forralja a Földközi-tengert, délre utazók erre számítsanak

Ami figyelemre méltó, az nem is az hogy egy adott napon elértük a maximumot, hanem hogy hosszú időszakban figyeltek meg magas hőmérsékletet, ha a rekord alatt is. A felszíni hőmérséklet 2022 óta hosszú időszakokra abnormálisan magas, még a klímaváltozás hátterével is