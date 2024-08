Szupervihar csap le Horvátországra és Szlovéniára

Augusztus elején erőteljes fronthatás várható délnyugati szomszédainknál. A légköri zavarok miatt viharcellák alakulnak ki Ausztria és Olaszország fölött. A szupervihar tovább halad Szlovénia és Horvátország felé is, így az ezekben az országokban nyaraló magyaroknak is érdemes figyelniük az időjárást – írta meg a Jutarnij List című horvát hírportál.

Fotó: AFP

Karintiában már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható időjárás miatt. A vihar várhatóan az éjszakai órákban lesz a legintenzívebb. Szlovéniában Goriska, Horvátországban pedig Isztria térségét érinti legjobban. Ezeken a területeken erős zivatarokra és 100 kilométer per órát is meghaladó szélre kell felkészülni.

A hatóságok figyelmeztetése szerint nem ajánlott a hegyekben kirándulni pénteken és szombaton. A hétvége második felében várhatóan megnyugszik az idő, így vasárnap naposabb és többnyire száraz időre lehet számítani Szlovéniában és Horvátországban egyaránt.

Az időjárásváltozás az Adriai-tengert is érinti, főleg az északi partvidékét. A következő napokban az Adrián is rendkívül szeles lesz az idő, pénteken a mérsékelt sirokkó, vasárnap pedig északnyugat felé forduló bóra szél lesz a domináns. A reggelek továbbra is melegek lesznek, azonban a lehűlés hatására a nappali hőség enyhülni fog.