Batman az első szuperhős, aki csillagot kap Hollywoodban

Hollywoodi csillagot nem csak létező személyek kaphatnak: Mickey egér, Tapsi Hapsi, sőt, még egy Chevy Suburban autó is megkapta már a híres elismerést. Most viszont a szuperhősök is színre lépnek, ugyanis Batman lesz az első, aki csillagot kap a hírességek sétányán.