Itt vannak 2025 legjobban várt filmjei

The Fantastic Four: First Steps / Fotó: Marvel

A Disney megpróbálkozik feltámasztani egy már kétszer is elbukott szuperhőscsapatot, a Fantasztikus Négyest. Bizakodásra adhat okot, hogy a filmben olyan sztárok bújnak főszereplők bőrébe, mint Pedro Pascal (Reed Richards) vagy Vanessa Kirby (Sue Storm).

Legutóbb a Fox 2015-ben próbálkozott egy új Fantasztikus Négyes-filmmel, de az alkotás a mozipénztáraknál és a kritikusok előtt is hatalmasat zakózott. A Disney-nek szüksége van rá, hogy új löketet adjon a képregényfilmes univerzumának, mivel az utóbbi két évben nem születtek sikeres Marvel-filmek. Ez alól csak az A galaxis őrzői: 3. rész és a nemrég bemutatott Deadpool és Rozsomák voltak a kivételek.

A film várhatóan 2025. július 25-én kerül mozikba.

Zootropolis 2.

A listánkra egy animációs alkotás is felkerült, hiszen a 2016-os Zootropolis anyagi és kritikai szempontból is hatalmas siker lett. A Disney mélyebb mondanivalóval rendelkező filmjeit általában a Pixar szolgáltatja, azonban az állatos film történet és karakterek terén is megállta a helyét.

Zootropolis 2. / Fotó: Disney

A Zootropolist 150 millió dollárból készítette a Disney, és több mint 1 milliárd dollárt kalapozott vele össze a mozipénztáraknál.

Az állati bőrbe bújtatott rendőrfilm egy igazán kreatív világot mutatott be, ahol az emberi értelemmel rendelkező állatokhoz igazítottak egy teljes várost. Külön kiemelendő, hogy az alkotók nem féltek komolyabb történetet írni, és a Zootropolis a film második felére valódi politikai thrillerré válik.

A második részben visszatér Judy Hopps és Nick Wilde nyomozó, és egy titokzatos hüllő után nyomoz.

A film várható megjelenése 2025. november 26.

2025 legjobban várt filmje: Avatar: Fire and Ash

2025 talán legjobban várt filmje James Cameron űreposzának folytatása, az Avatar: Fire and Ash. Az köztudott volt, hogy a rendező öt filmben tervezi elmesélni Pandora és a Na’vik történetét. Az külön öröm, hogy csupán három évet kell várni a filmre, hiszen az első és második rész között tizenkét év telt el.

A harmadik filmben visszatérnek a főbb karakterek, Jake Sully és családja pedig találkozni fog a cseppet sem barátságos „hamu népével”, egy rendkívül agresszív törzzsel, amely Pandora vulkanikus területein él. Cameron a három filmet eddig az elemekhez kötötte. Az első Avatarban a dzsungelben élő Omaticaya törzs volt a fókuszban, a Víz útjában pedig a tengeren élő Metkayina törzs. A harmadik filmnek a tűz adja majd a szimbolikus hátteret.

A film várhatóan 2025. december 19-én jelenik meg.