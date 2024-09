GoldenPass Express: 120 éves problémát oldottak meg a mérnökök - már luxusvonattal is bejárható Európa legfestőibb tája

A svájci Alpokon és völgyeken, egy középkori kereskedelmi útvonal vonalát követi a GoldenPass Express vasútvonal. Ezt tartják a világ egyik legszebb vonatútjának, ami mindezek mellett egy mérnöki csodának is számít.

A GoldenPass Express új időszámítást jelent a világ vasúti közlekedésében / Fotó: Switzerland Tourism

A GoldenPass Expresst (GPX) 2022 decemberében adták át, majd egy vágánykapcsolással kapcsolatos probléma megoldása után 2023 júniusában végül tényleg útjára indult – írt beszámolót a BBC. A GPX számít Európa egyik legfiatalabb vasútvonalának, ami ráadásul a legmodernebb technológiákkal van felszerelve. A vonat ráadásul Európa talán legfestőibb tájain vezet keresztül 115 kilométeren át. A vonal Interlaken gleccsereitől indul és egészen Montreux szőlőültetvényeiig tart. Ezt az utat ráadásul átszállás nélkül lehet megtenni.

A GPX a legújabb tagja a Swiss Travel System ötprémium panorámavonatának. A jegyek 56-145 svájci frank (körülbelül 23-60 ezer forint) között mozognak, de a Swiss Travel Pass-szel korlátlanul lehet használni.

Ennek a bérletnek az ár 244 svájci franktól (nagyjából 100 ezer forint) kezdődik és korlátlan hozzáférést biztosít az ország összes tömegközlekedési eszközéhez, valamint hegyi vasutakhoz és több mint 500 múzeumhoz biztosít 50 százalékos kedvezményt. Svájcban egyébként a tömegközlekedés 16 év alatt ingyenes.

Így fest a GoldenPass Express

A GoldenPass Express dizájnját az Orient Express ihlette. Így lett egy klasszikus stílusú, éjkék vagonokból álló vonat. Az üléseket a Ferrari karosszériatervező cége, a Pininfarina tervezte. Ilyen ülések kizárólag a GPX vagonjaiban kaptak helyet. Az ülés háttámlája természetesen állítható, illetve egy gombnyomásra a lábtartó is előhívható. A székeket ülésmelegítővel is felszerelték, valamint forgathatóak is, így könnyen meg lehet velük találni a tökéletes kilátáshoz illő szöget.

A GPX igazi úttörő megoldás viszont olyasmi, amit az utasok észre sem vesznek az út során. Még más luxusvonatokat is felülmúl azzal, hogy képes feltűnés nélkül, menet közben váltani a különböző nyomtávú és feszültségű vágányok között.