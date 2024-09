Európai turné: Hans Zimmer visszatér Budapestre

A többszörös Oscar- és Grammy-díjas zeneszerző, Hans Zimmer koncertet ad az MVM Dome-ban 2025. november 12-én. A zeneszerző a Live – The Next Level című 2025–2026-os turnéjával több európai városban is fellép.

Fotó: AFP

„Hans Zimmer számára – akit a BBC rocksztár zeneszerzőnek és hollywoodi lázadónak is nevezett – mindig is fontos volt, hogy feszegesse művészi határait, új utakat járjon be, és folyamatosan fejlessze magát és a produkcióit” – olvasható az esemény közleményében.

Számomra minden előadás egy új felfedezőút. A The Next Level show-val meg akarom lepni a rajongóimat, és egy olyan hangzásvilágba vezetni őket, amilyet még soha nem tapasztaltak

– fogalmazott a zenész.

Legutóbbi 2023-as európai turnéja is hatalmas siker volt, a telt házas arénákban több mint 400 ezer rajongó ünnepelte Zimmert, akinek a filmzenéi évtizedek óta meghatározzák a hollywoodi kasszasikereket. A hivatalos jegyértékesítés idén szeptember 26-án, 14:00-kor indul az Eventim hálózatában.

Hans Zimmer utoljára 2022-ben lépett fel Magyarországon a Papp László Sportarénában.