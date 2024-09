Rekordszám: ötezren voltak kíváncsiak a Budapest Central European Fashion Weekre

Véget ért a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében megvalósult 14. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW), a közép-európai régió központi divateseménye. A rendezvényen több mint ötezer érdeklődő vett részt az SS25 szezon bemutatóin, és telt házzal valósultak meg a Fashion Hub programjai – közölte az ügynökség.

Fotó: ROLAND RAB

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója a BCEFW eredményeivel kapcsolatban kiemelte:

„Idén a korábbi éveket messze túlszárnyaló érdeklődést tapasztaltunk a Budapest Central European Fashion Week rendezvényeivel kapcsolatban.

Ez a nagyobb figyelem lehetőséget adott arra, hogy olyan fontos témákat emeljünk be a szakmai párbeszédbe, mint a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvések és a szakmai kollaborációk. Rekordszámban mutatkoztak be régiós márkák, amelyhez a Slovak Fashion Council, a Ljubljana Fashion Week, a Belgrad Fashion Week és a Ukranian Fashion Week szervezeteivel köttetett hosszú távú megállapodások is hozzájárultak. A hasonló együttműködésekben látjuk a jövőt, azzal a célkitűzésünkkel összhangban, hogy a BCEFW egy összekötő hídszerepet töltsön be, amely a szakmai kapcsolatok platformja is tud lenni.”

A közlemény szerint a kifutón megjelentek a jól ismert helyi márkák kollekciói is, catwalk show-k, BCEFW Showcase bemutatók és prezentációk keretein belül, továbbá a New Generation és Young Talents kategóriák fiatal tehetségei is bemutatkoztak a nagyközönség előtt. A rendezvényen a hazai szakma mérvadó képviselői mellett a nemzetközi divatszíntér meghatározó szereplői is tiszteletüket tették. Az esemény során az ELLE Poland és ELLE Ukraine szerkesztői, valamint az NSS, a Vogue Italia, Vogue Adria és 10 Magazine US újságírói is részt vettek, akárcsak Gili Biegun, Shay Zanco influencerek és Despi Naka streetstyle fotós. Pat Domingóval nem csak bemutatókon találkozhatott a közönség, az elismert streetstyle fotós több programot tartott a Fashion Hubban.