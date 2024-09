Sokan nem tudják még, melyik rollerre kötelező a kötelező

Július 16. óta az új törvényi szabályozás értelmében kötelező felelősségbiztosítást kötni azokra a gépjárművekre, amelyek tervezési sebessége meghaladja a 25 kilométer per órát, vagy amelyek 25 kilogramm feletti tömegűek és tervezési sebességük 14 kilométer per óránál magasabb. Ebbe a kategóriába tartozik több mikromobilitási eszköz is, melyek legnagyobb csoportját az e-rollerek képezik.

Már közel ezer rollerre kötöttek kötelező biztosítást / Fotó: NurPhoto via AFP

Budapesten kötik a legtöbb biztosítást

A Groupama Biztosítónál július közepe óta csaknem ezer kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötöttek mikromobilitási eszközökre, melyek túlnyomó többsége elektromos roller. Az ügyfelek szinte kizárólag magánszemélyek, néhány szerződés érkezett a vállalati szférából – derül ki a biztosítótársaság által lapunkhoz eljuttatott közleményből.

A legtöbb szerződést a várakozásoknak megfelelően Budapesten kötötték, a fővárost Sopron, Nyíregyháza és Debrecen követi. A vármegyéket tekintve Fejér vezeti a rangsort, megelőzve Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyét.

Az egy járműre eső éves biztosítási díj átlagosan 8–9 ezer forint, a legnépszerűbb modell a Kukirin G szériájú elektromos roller, az átlagos szerződő pedig 50 éves – vélhetően a 15-20 éves gyermekük rollerére biztosítást kötő szülők nagy száma miatt.

Érdekesség, hogy az összes szerződési ajánlat közel negyede július 16-án és július 17-én érkezett be a biztosítóhoz, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek jó része a jogszabály életbe lépésekor kötötte meg a szükséges felelősségbiztosítást.

„Az elmúlt másfél hónapban szerzett tapasztalataink alapján az ügyfeleink gyakran bizonytalanok abban, hogy az általuk használt járműre szükséges-e felelősségbiztosítást kötni. Többször előfordul, hogy olyan eszközre próbálnak kgfb-t kötni, amelyre nem vonatkozik a törvényi szabályozás, de néhány esetben az is megfigyelhető, hogy nem is gondolják, hogy a meglévő rollerükre július óta már kötelező a felelősségbiztosítás” – mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.