Hollywood egyik legfurcsább rendezője, Tim Burton is végre megkapta saját csillagát a hollywoodi hírességek sétányán. Burton olyan ikonikus filmek rendezésével vált híressé, mint az Ollókezű Edward, a Karácsonyi lidércnyomás, a Beetlejuice – aminek nemsokára jelenik meg a folytatása – és a 2022-es sikersorozat, a Wednesday.

Tim Burton csillaga is felragyogott Hollywoodban / Fotó: NurPhoto via AFP

Burton különösen fontosnak tartja, hogy a csillaga egy ikonikus hollywoodi bolt előtt található, amelyhez gyermekkori kötődése van: „gyerekként gyakran jöttem ide Burbankből busszal, felnőttek nélkül. Olyan fiatal voltam, hogy azt hittem, ezek a csillagok sírkövek” – emlékezett vissza a rendező. Burton számára nagy jelentőséggel bír, hogy a csillagja a Larry Edmunds könyvesbolt előtt kapott helyet, amelyet gyermekkorától kezdve rendszeresen látogatott – írja az ABC News.

A csillagavatási ceremónián részt vett többek között Danny DeVito, Deep Roy, Monica Bellucci színésznő és Colleen Atwood jelmeztervező is. A rendezőt méltatta Winona Ryder és Michael Keaton is, akik a Beetlejuice című filmben és annak közelgő folytatásában is szerepelnek.

Winona Ryder szerint Burton munkássága olyan, mintha egy érmet akasztanánk a Mount Everestre, amiért az a legmagasabb hegy.

„Timnek gyönyörű és egyedi megértése van az emberi szívről. Ő nemcsak megérti a félreértett, különc és szokatlan embereket, hanem ünnepli is őket” – mondta Ryder. Michael Keaton pedig visszaemlékezett az első találkozásaira Burtonnel és arra, hogyan mutatta be neki a Beetlejuice díszleteit. Burton pályafutása során olyan filmeket készített, amelyek maradandó hatást gyakoroltak a filmiparra, és most hivatalosan is elismerést kapott ezért Hollywoodban.

Michael Keaton beszédet mond a csillagavatón/ Fotó: AFP

Thor is megkapta csillagát

Tavasszal Chris Hemsworth is csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. A Marvel-filmek Thorja mielőtt megkapta volna a kitüntetést, kollégája és barátja, Robert Downey Jr. mondott beszédet, megszólítva Bosszúálló társait. „Megkerestem a Bosszúálló társaimat, hogy röviden írják le, mit is jelent az, hogy Chris Hemsworth” – mondta Downey, majd azzal folytatta, hogy Jeremy Renner szerint „lehetetlenül idegesítően elképesztő”, Mark Ruffalo pedig csak annyit mondott, hogy „barát a munkából”, ami a Thor: Ragnarök egyik ikonikus poénja lett.