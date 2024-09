Új frontemberrel, új lemezzel és turnéval tér vissza a Linkin Park

Hosszú, mintegy hétévnyi szünet után tért vissza a színpadra magyar idő szerint csütörtökről péntekre virradó éjjel a Linkin Park. Bő egyórás Los Angeles-i koncertjükön – amelyet élőben streameltek a Youtube-csatornájukon – a régi slágereik mellett eljátszottak egy vadonatúj számot is, amelyben már a csapat új énekesnője, Emily Armstrong is énekel.

A Linkin Park 2024-es felállása: Dave „Phoenix” Farrell, Brad Delson, Joe Hahn, Emily Armstrong, Colin Brittain és Mike Shinoda (balról jobbra) / Fotó: James Minchin III

Armstrong mellett – aki a Dead Sara nevű rockbanda frontembere volt korábban – még egy új taggal bővült a Linkin Park. Az alapító dobos, Rob Bourdon már hosszabb ideje nem vesz részt a zenekar életében, így az ő helyét Colin Brittain vette át, aki producerként és dalszerzőként is komoly rutinnal rendelkezik. Utóbbi minőségében olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Papa Roach, a 5 Seconds of Summer, az A Day To Remember vagy a Story Of The Year.

Mike Shinoda, a banda rappere és fő dalszerzője azt is bejelentette, hogy a banda hamarosan új albummal jelentkezik: a From Zero november 15-én kerül a boltokba, és a most bemutatott The Emptiness Machine-en kívül még tíz új nótát fog tartalmazni.

Új albumhoz pedig lemezbemutató turné is dukál, így az együttes szeptember 11-én hazai pályán, Los Angelesben kezdi meg körútját, melynek során összesen hat helyszínen lép fel. A magyar rajongók a két európai állomás valamelyikén csíphetik el legkönnyebben őket, szeptember 22-én Hamburgban, két nappal később, 24-én pedig Londonban adnak koncertet.

A bulikra – az Oasis visszatérő turnéjához hasonlóan – óriási érdeklődés várható, a két európai fellépésre szeptember 12-étől vehetnek jegyet a Linkin Park Underground rajongói klub tagjai, a nagyközönség számára pedig másnaptól lesznek elérhetők a belépők.

A zenekar menedzsmentje is hatalmas rohamra számít a jegyekért. A Linkin Park az egyik legnagyobb név a kortárs rockzene világában, a rajongók izgatottan várják, hogy hét év után újra láthassák a kedvenceiket – mondta a Billboardnak John Marx, a bandát képviselő ügynökség egyik munkatársa.

Mike Shinoda a Kerrangnak nyilatkozva kiemelte, hogy tökéletesen működik a kémia az új tagokkal, akik remekül beillesztedtek a csapatba.

Minél többet dolgoztunk Emilyvel és Colinnal, annál inkább élveztem a társaságukat és a közös munkát, mindketten világklasszis zenészek

– dicsérte új társait Shinoda, majd hozzátette, tele vannak energiával, az új albumukon is ezeket az új impulzusokat és lendületet kombinálták azokkal a védjegyükké vált stíluselemekkel, amik miatt mindenki szereti, ismeri az együttest.