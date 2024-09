Kiadták Escobar vízilovaira a kilövési engedélyt

Vihart kavart egy kolumbiai bíróság döntése, amely lépéseket rendelt el az országban található 160 víziló megsemmisítésére, mondván, veszélyt jelentenek a környék lakosságára és élővilágra.

Fotó: AFP

A vízilovak őseit még az egykori drogbáró, Pablo Escobar hozta az országba, mielőtt lelőtték egy rendőri rajtaütés során. A kokainbáró halála után azonban a hatóságok túlságosan nagy vesződségnek találták az eredeti, mindössze négy állat hazaszállítását. Ám kiderült, hogy a problémák halogatása nem célravezető, hiszen a Kolumbiában természetes ellenség nélküli vízilovak elkezdtek szaporodni, és egyre nagyobb zűrzavart okoznak.

Harminc éve nem tudják, hogy mi legyen a vízilovakkal

A helyzet kezelésére számos módszert találtak ki, kezdve a vízilovak elszállításától az ivartalanításukig vagy megölésükig. Az ország környezetvédelmi minisztériuma által tavaly bejelentett ivartalanítási program azonban lassan halad, és nem hozott eredményt az állatok költöztetését célzó terv sem – írja a Daily Wrap. Mindeközben

egyes becslések szerint, ha a kormány nem lép, a vízilovak száma az ezret is elérheti 2035-ig.

Ezért döntött végül úgy egy bíróság, hogy helyt ad a helyi közösség panaszának, és felszólította a környezetvédelmi minisztériumot, hogy három hónapon belül bocsásson ki rendeletet a vízilovak megsemmisítéséről. A lehetséges lépések között továbbra is szerepel az állatok kontrollált ivartalanítása, de felmerült a leölésük is. Escobar vízilovai ugyanis invazív fajnak számítanak, ami a helyi élővilágot is veszélybe sodorhatja.

A vízilovak ugyanis, ha veszélyt éreznek, rendkívül agresszívak lehetnek. Több balesetet és vízilótámadást is feljegyeztek Kolumbiában. Azonban vannak olyanok is, akik a vízilovakkal vannak, mondván, jót tesznek a gazdaságnak és a turizmusnak.