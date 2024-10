A filmtörténelem legikonikusabb helyszínei

Sok filmben a helyszín külön karakterként is értelmezhető, hiszen annyira ikonikussá válik, hogy a nézőknek akár évtizedekkel később is egyből bevillan egy díszlet, egy épület, egy építmény, ha meghalják egy film címét, vagy karakter nevét. Ezek a helyszínek ikonikussá váltak a filmtörténelemben, a puszta nevük is önálló fogalomként forog a van jelen a közbeszédben.

Gothem City a filmtörténelem egyik legikonikusabb helyszíne / Fotó: batman.fandom.com/

Gothem City - Batman

A 2022-es Batman című filmnek sikerült megújítania egy már unalomig ismételt történetet. Robert Pattinson megformálásában Batman egy olyan oldalát ismerhettük meg, amit a nagyvásznon korábban nem igazán láthattunk: a világ legnagyszerűbb detektívjét. Matt Reeves egy izgalmaskorszakot jelölt meg a világhírű képregényhős életéből, amit jól esett látni a rajongóknak, illetve a történetét kellőképpen komolyan vették az alkotók ahhoz, hogy ismét izgulhassunk egy szuperhősfilm közben.

Matt Reeves Batman filmje kapcsán hangzott el többször az a gondolat, hogy Gotham City mintha külön karakterként jelenne meg a filmben. A bűnös város ködbe vesző, noir jegyeket viselő látképe igazán különleges atmoszférát kölcsönöz az egész filmnek. A nézők szinte átélik, hogy Gothem City elnyeli és a bűnmélyére rántja őket.

A film tervezésekor Matt Reeves nem talált megfelelő helyszínt, ami kellőképpen át tudná adni Gothem saját nyomorába fulladó hangulatát. Így végül kevés külső helyszínen forgattak és a legtöbb díszletet a Warner Bros. Studios leavesdeni stúdiójában építették fel. Gothem City-t James Chinlund tervező Chicagóról és Pittsburghről mintázta. A felépített díszletek lehetőséget adtak a noir-os hangulat megteremtéséhez.

A 2022-es Batman körülbelül 200 millió dollár körüli összegből forgott és több mint 772 millió dollárt keresett a mozipénztáraknál.

Halálcsillag - Star Wars

A filmtörténelem egyik leghíresebb helyszíne a galaktikus birodalom bolygópusztító fegyvere, a Halálcsillag. Ez az ikonikus helyszín rengeteg vitára adott már okot a filmrajongók számára. Egy egyik ilyen felvetés évtizedekig kínozta a készítőket, hiszen ki építene egy olyan Hold méretű űrbázist, amit egy hőkivezetőnyíláson keresztül fel lehet robbantani? A Halálcsillag fontosságát mi sem jelzi jobban, mint a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet című film. A Disney egy egész mozit szentelt annak, hogy feloldja az amatőr bakit.