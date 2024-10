Minden szem a ChatGPT mögött álló OpenAI-ra szegeződik – ezért

Az igazgatótanács, majd a szabályozó hatóságok és a bíróság feladata, hogy biztosítsa: a jótékonysági érdekek követésére tett ígéretet betartották – árulták el elemzők az AP hírügynökségnek a ChatGPT mögött álló OpenAI kapcsán. Mint ismert, a startupot vezető Sam Altman közölte, az OpenAI vállalati átszervezést fontolgat, de konkrétumokkal nem szolgált.

A ChatGPT szöveget generál, képeket és dokumentumokat készít / Fotó: Shutterstock

Altman Elon Muskkal és Greg Brockmannel 2015 decemberében alapította az OpenAI-t nonprofit kutatólaboratóriumként. A startup egy mesterséges intelligencia (MI) kidolgozását tervezte, amely nem függ vállalati prioritásoktól, és az egész emberiség javát szolgálja. Musk még 2018-ban távozott, de 2020. szeptemberig továbbra is hozzájárult a cég működéséhez.

A befektetők érdekében a nonprofit startup mellett egy nyereségorientált leányvállalat is született, amely korlátozta a kifizethető profitot. A vállalkozást elméletileg még mindig a nonprofit szervezet vezeti, de a nagy összegeket felemésztő fejlesztések folytatásához az OpenAI-nak újabb tőkebevonásra van szüksége, márpedig a befektetők

szeretnék kihagyni az egész emberiség javát szolgáló nonprofit igazgatótanács irányítását.

Névtelenségüket kérő források szerint a vállalat vizsgálja annak lehetőségét, hogy az OpenAI-t közhasznú társasággá alakítsák át, de felmerült az is, hogy hagyományos céggé alakulhat, így részvényekhez juthat a vállalat vezérigazgatója. A bennfentesek ugyanakkor elárulták: az igazgatótanács még nem hozott végleges döntést, és az átalakítás időzítését sem határozták meg.

Berobbant a ChatGPT

A közel két éve elindított ChatGPT villámgyorsan meghódította az internetet, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával.

Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is , és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, valamint a vállalatok azzal igyekeznek a hírekbe kerülni, vagy növelni az eladásokat, hogy termékeikbe MI-t építenek be. Így tett a Microsoft mellett Elon Musk, de van már orosz és kínai chatbot is. Az átalakítás miatt az adószakértők is szorosan figyelik a startupot.