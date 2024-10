Elfordulna a kaszinóktól a világ legnagyobb szerencsejáték-központja

Makaó következő ura, Szam Hu-faj véget vetne annak, hogy a különleges közigazgatási terület a szerencsejátéktól és a kaszinóktól függjön, helyette más iparágat pörgetne fel. Szamet vasárnap választották meg a terület vezetőjének, az erre hivatott bizottság 398 szavazatából 394-et meg is kapott, ráadásul ellenjelölt sem volt.

Makaó a világ legnagyobb szerencsejáték-központja, de a jóból is megárt a sok / Fotó: Eduardo Leal / Bloomberg / Getty Images

Más iparágakat fejlesztenek, nem lehet csak a kaszinókból élni

A korábban a város első bírójaként tevékenykedő új vezető ismertette programját is, mely Peking áldását is élvezi, és amely javítaná az üzleti környezetet, továbbá a kisebb vállalkozásokra fókuszálna. A település irányítását decembertől átvevő Szam már megválasztása előtt is sürgette Makaó gazdaságának diverzifikálását, a gazdaságélénkítő programok is részben ezt a célt fogják szolgálni. A tervek szerint akár egy alapot is létrehozhatnak a különböző, nem szerencsejátékszektorok fejlesztésére.

Makaó éveken keresztül volt az egyetlen hely Kínában, ahol legálisak a kaszinók, ami turisták özönét hozta magával, így lett Makaó az egyik leggazdagabb város a világon. A koronavírus-járvány alatt azonban az áldásból átok lett, hiszen a határzárak és távolságtartási intézkedések ellehetetlenítették a város gazdasági alapját – írja a CNBC.

Nem új keletű az ötlet, már eredményei is vannak a több lábon állásra törekvésnek

A járvány után már Szam elődje, Ho Jat-szeng is zászlajára tűzte a város gazdaságának diverzifikálását, mielőtt augusztusban közölte, hogy nem indul újra a város vezetéséért, egészségügyi okokra hivatkozva. A tavaly közzétett terv szerint

a turizmustól a szórakoztatóiparon, kereskedelmen, pénzügyi szolgáltatásokon át egészen a hagyományos kínai orvoslásig és a kiállításokig számos szektort fejlesztenének.

A szerencsejáték tavaly már kevesebb mint 40 százalékát adta Makaó gazdaságának, ami jócskán elmarad a 2011–2013 közötti csúcstól, amikor még a kaszinók adták a város gazdaságának mintegy 60 százalékát. Peking is azt az utasítást adta, hogy a város gazdaságát diverzifikálni kell. Az új városvezető decemberben veszi át Makaó irányítását, amikor a város Kínához való visszatérésének 25. évfordulóját is ünneplik.