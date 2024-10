B-vitamin-hiány miatt kellett leállítania a gyártását a Hellnek: ezért vannak vitaminok az energiaitalokban

A B-vitamin hiánya miatt több helyen fennakadások alakultak ki az európai gyógyszeriparban az elmúlt napokban, és előreláthatólag még a következő két-három hétben is hasonló lesz a helyzet a kontinens szinte minden szegletében. Van azonban egy egészen valószínűtlen elszenvedője is ennek a helyzetnek: a Hell, mely átmenetileg kénytelen volt leállítani bizonyos energiaitalainak gyártását, mégpedig ugyanazért, mint a gyógyszergyárak: a cég sem jutott elég B-vitaminhoz.

A Hellt is érinti a B-vitamin-hiány / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Hellt is elérte a vitaminhiány

Sokak számára meglepő lehet, hogy az energiaitalokban nemcsak koffein és cukor található, hanem vitaminok is, mégpedig nem is kis mennyiségben. A Hell Classic termékében például megtalálni a B2-, B3-, B5-, B6- és B12-vitamint, a cég Multi+ terméke pedig mindezeken felül A-, C- és E-vitamint is tartalmaz.

A Hell messze nem az egyetlen cég, melynek vitaminok is vannak energiaitalaiban: a nagy rivális Monster például szintén telepakolja saját italait E-vitaminokkal, de ez az állítás szinte minden hasonló termékre érvényes.

Miért tesznek vitaminokat a energiaitalokba a gyártók?

Alapvetően azért, mert segítenek még hatásosabbá tenni az alapvető hozzávaló, a koffein serkentő hatását. A B-vitaminok ugyanis hozzájárulnak a normál energiatermelő anyagcseréhez, például a szénhidrátok és fehérjék felépítéséhez és lebontásához, valamint a normál szellemi teljesítményhez (pantoténsav) és a fáradtság, illetve kimerültség csökkentéséhez (niacin, pantoténsav, B6, B12).

Továbbá a B csoportba tartozó vitaminok központi szerepet játszanak az agy működésében is, emellett hozzájárulnak az idegrendszer normális működéséhez – emeli ki a Tények cikke.