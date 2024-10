Lego: ezek a halloween és a karácsony legtalálóbb szettjei

Teljesen megújul a Lego: történelmi változást vezetnek be

A Lego a cég fennállás óta először olyan anyagi döntést hozott, amely számára nem kedvező, a környezetre nézve viszont annál inkább. Már hónapok óta beszélnek arról, hogy a környezetvédelem érdekében kísérleteznek más anyagokkal, amivel leválthatnák az építőkockák összetételét, most pedig megtalálták a megoldást. A Lego hajlandó drágább alapanyagot használni, csak azért, hogy jobban védje a környezetet – ez viszont azt is jelenti, hogy a készletek is drágábbak lesznek.