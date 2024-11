Kiderült, olykor az állatok is berúgnak az alkoholtól

Az állatok is alkoholizálnak, mégpedig van olyan faj, amely nem is keveset. Az alkohol a legtöbb élőlényre hasonlóképpen hat, mint az emberre, ugyanakkor a tűrőképességük általában magasabb. A cédruscsonttollú madarak azonban úgy be tudnak rúgni a brazil rózsaszínborstól, hogy repülés közben halálos balesetet szenvedhetnek.