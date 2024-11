Bushcraft-biznisz: ennyiért tanulhatunk meg túlélni a természetben

Egy másik vállalkozás a Bakonyban tart 4 vagy 8 órás családi képzést maximum 6 fő részére, ahol professzionális vezető tanítja meg a résztvevőket arra, hogy magabiztosan és hatékony tudással felvértezve tudjanak minden körülményt megteremteni az erdő sűrűjében a túléléshez.

Itt a privát vezető oktatása tartalmazza többek között a tájékozódást térképpel vagy anélkül alapszinten, tűzgyújtást, csomózási technikák elsajátítását, kés és balta használatát, természetes menedék kialakítását.

A 4 órás túra ára 80 ezer, míg a 8 órásé 125 ezer forint.

Felszerelést – bár szükség esetén kést, tűzgyújtó eszközt tud a vezető biztosítani –, megfelelő ruházatot és élelmet itt is érdemes hozni magunkkal.

Tűzgyújtási ismereteket is tanulhatunk / Fotó: Mint Images via AFP

A külföldi túrák komolyabbnak tűnnek, de az áruk is az

A legnagyobb brit bushcrafttal foglalkozó vállalkozás honlapján rengetegféle csomag közül választhatnak az érdeklődők: a legnépszerűbb kurzus nyolcórás, és a túléléshez szükséges alapvető készségeket fedi le, valamint a túlélés négy fő elvén alapul:

tűz,

élelem,

menedék

és víz.

Az ára 57 700 forint, Oxfordshire-ban található, és csak 18 éven felüliek vehetnek rajta részt. Íjkészítő workshop is van 27 800 forintért, ha valaki a vadonban ragad, nagyobb állatot is el tudjon ejteni. A legnépszerűbb túlélőképzésük ára 141 ezer forintnyi angol fontba kerül, egy egész hétvégét ölel fel, és a fentiek mellett megtanulhatunk tájékozódni a csillagokból, valamint többféle tűzgyújtási és víztisztítási módszert is elsajátíthatunk.

A Woodland Ways 10 napos tanfolyama azoknak készült, akik már ismerik a bushcraft rejtelmeit, de még egy szinttel feljebb akarnak lépni. Egy ilyen képzés már közel félmillió forintba kerül, és fokozatosan csökkenti a modern felszerelések és élelmiszerek használatát, hogy a tanfolyam végére kizárólag természetes anyagokat használjon a jelentkező.

A legextrémebb árú kurzus, amit találtunk, közel 1,7 millió forintba kerül,

de ezért az árért a kínálat is prémium: 17 hétvégi tanfolyamból és 3 egynaposból áll, összesen 2 év alatt végezhető el, és ez már a legelszántabb profiknak és túlélni vágyóknak való képzés. Akik ezt elvégezték, rendszerint oktatónak mennek utána.