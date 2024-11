Elképesztő adatsorok: ennyit drágult a cigaretta Magyarországon, mégis rágyújtanak

Bár globálisan a dohányzás egyre inkább visszaszorulóban van, Magyarországon a különböző korlátozások és a jövedéki adó fokozása ellenére még mindig viszonylag sokan füstölnek.

Noha világszerte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a 15 évesnél idősebbek körében az ezredfordulós 32,7 százalékkal szemben már csak 21,7 százalék gyújt rá, Magyarország még mindig az élbolyban található a dohányzás területén az OECD-országok körében, mivel még mindig a lakosság 24,9 százaléka él ezzel a káros szenvedéllyel. A nemek között azonban óriási a szakadék, hiszen míg a férfiak 35,5 százaléka gyújt rá, addig a nők körében ez az arány csak 7,9 százalék világszerte.

Az OECD statisztikája rávilágít arra is, hogy a dohányzás visszaszorítására tett nyugati kísérletek azért többé-kevésbé működnek, ahogy a dohánygyárak egyre inkább a fejlődő országokat célzó stratégiája is, hiszen a legtöbben Indonéziában, Bulgáriában és Törökországban használnak dohánytermékeket. Bár az Európai Unió tagjaként Bulgáriának is kellett a káros szokás visszaszorítását célzó intézkedéseket tennie.

Érdekesség, hogy az ötödik helyen Franciaország található, annak ellenére, hogy ott hírhedten drágák a dohánytermékek,

míg a szomszédos, olcsóbb Spanyolország a középmezőnyben van, mivel ott több mint 5 százalékponttal alacsonyabb a dohányosok aránya. A cigarettát a skandináv országokban és Dél-Amerikában szívják a legkevesebben, de a szenvedély Indiát sem hódította meg az OECD adatai szerint.

A cigaretták ára Magyarországon is nagyot nőtt az elmúlt években, így míg 2000-ben egy doboz Multifiltert 272 forintért, egy doboz Sopianét pedig 228 forintért meg lehetett kapni, addig mára mind a két cigarettáért több mint 2000 ezer forintot kell fizetni dobozonként, és arányosan az árkülönbség is jóval alacsonyabb a két márka között.