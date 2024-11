Új őrület rohanta le karácsonyt a TikTokról: bejgli helyett dubaji csoki

A történet persze nem úgy folytatódott, mintha ugyanennyi kokain lett volna az áru. A kocsijában lelt 243 doboz csokoládé után a férfi kifizette a 920 euró vámot, majd továbbhajthatott a csokoládéra éhes dortmundi szájak irányába. Mindenesetre – csoki, nem csoki – adóelkerülés kísérlete miatt bűneljárás indult ellene.

Rendelés és árak

Aki a bűnözés más veszélyekkel – de élvezetekkel is – járó módját választja, már Magyarországon is hozzájuthat a dubaji csokihoz, azt pedig csak találgatni tudjuk, milyen áradatot látunk majd belőle az áruházi polcokon a karácsony előtti hetekben.

Kérdés, tartani tudják-e a gyártó kapacitások a lépést a kereslet felfutásával, miközben nemcsak nálunk, hanem egyszerre sok országban szeretnének belekóstolni a nyalánkságba. De tulajdonképpen akár maga is elkészítheti otthon, aki beszerzi az alapanyagokat és követi például a Mindmegette tanácsait. Dubaji csokoládé recept sima kereséssel egyre több található az interneten videó formájában is. A hozzávalók, találomra az egyikből:

kadajif tészta

pisztáciakrém

tejcsokoládé

kókuszolaj

só

Ami a rendelést illeti, tettünk egy kísérletet, és azt találtuk, ez nem olyan könnyű menet – ami adalékkal szolgál az aacheni és lörrachi esetek sugallta német piaci hiányhoz is.

A top találatok között találtunk olyan magyar édesség-webáruházat, ahol többféle terméket is kínáltak dubaji csokoládé megjelöléssel (100 grammnyit akár 1890 forintért), még szaloncukrot is. Csakhogy minden termékhez oda volt írva: nincs raktáron. Volt a dubaji ízvilágot idéző 215 grammos kézműves tejcsoki 4900-ért, ez azonban legkorábban csak január 3-án érkezik meg, egy másik helyen simán elfogyott.

Találtunk olyat is, ahol van is eredeti dubaji csokoládé (Dubai, ők így írják), többféle, és szinte azonnal szállítanak is. Körülbelül 20 deka 14-16 ezer forint, no jó, van már hétezerért is egy fajta, mindez 30 napos cseregaranciával, amit nehéz értelmezni ebben az esetben.