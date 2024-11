Több hazai mozilánc is bejelentette, hogy megemelik a jegyárakat. Budapest egyik legkultikusabb mozija, az idén 30 éves Cirkó-Gejzír is 2950 forintról 3200 forintra emeli a felnőtt jegyek árát, ezzel pedig ők lettek a főváros legdrágább mozija. November elsejétől a Cinema Cityben is új árak érvényesek, ezt pedig több mozi is leköveti most.

Több mozi is árat emel, követik a Cinema City példáját / Fotó: Hegedűs Márk

November 14-től Pannónia Movie Kft. több mozijában is emelik az árakat:

a Lurdyban,

a Góbudában,

és a Pólusban is

2990 forint helyett 3190 forint lesz a mozijegy, a MOM-ban pedig 3290 forint helyett 3490 forint ért mozizhatunk. Csepeli mozijában a Kultik mindössze 100 forinttal emelt, azaz 2800 forint helyett 2900 forintot kell kipengetnünk egy jegyért, ugyanakkor vidéken már nagyobb a szórás: Kaposváron 3100, Ajkán 2700, Szentesen 2800, Pécsen pedig 2600 forint ért válthatunk jegyet egy-egy filmre – számolt be róla az IGN Hungary.

A Sugár mozi is árat emelt: 2900 forintról 3100 forintra, de a szolgáltató számos kedvezményt is kínál, például új lehetőségként vasárnap és csütörtök között 1490 forint ért ülhetünk be a 21.00 után kezdődő előadásokra. Az Etelében és a Budapest Film mozijaiban (Corvin, Kino, Művész, Puskin, Tabán, Toldi) egyelőre most nem történt áremelés.

A Cinema Cityben átlagban 200 forinttal drágul minden mozijegy, így a 2D felnőtt jegyár most 3100 forint, a 3D felnőtt jegy 3300 forint, plusz a szemüveg ára.