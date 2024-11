A Netflix legnagyobb dobása: Mike Tyson és Jake Paul összecsapása dollármilliókat ér minden érintettnek

Sem olimpiát, sem pedig világbajnokságot nem várt annyira az átlag Netflix-néző, mint Mike Tyson és Jake Paul összecsapását. A többszörös nehézsúlyú világbajnok és a youtuberből lett professzionális bokszoló harca már az egész évre rányomta bélyegét, ugyanis eredetileg július 20-án estek volna egymásnak a streamingszolgáltatás élő közvetítésében, de Tyson egészségi állapota miatt el kellett halasztani. Ez viszont csak jót jelentett a Netflixnek: még több promóciót, nézőt és pénzt. A streamingszolgáltató úgy készül erre a harcra, mint a karácsonyra, a számok és az előrejelzések pedig magukért beszélnek.

A Netflix úgy készül a Tyson vs. Paul harcra, mint a karácsonyra / Fotó: Getty Images

A Netflix fejős tehene a Tyson–Paul-harc

Nem szép, de igaz, hogy a Netflix hasznot húzott Tyson rosszullétéből: a júliusi összecsapást is sokan várták, de közel sem volt benne annyira a köztudatban, mint most, a magyar idő szerint szombat hajlani 2-kor kezdődő összecsapás előtt. Július 20. óta a streamingszolgáltató látványosan megnövelte a marketingre fordított kiadásokat, és a harcoló felek is aktívabbak lettek a közösségi médiában.

A megnövelt marketing eredménye a napokban elérhetővé vált Visszaszámlálás: Paul vs. Tyson három részes dokumentumfilm-sorozat,

amely bemutatja a két bokszoló felkészülését és a ringig vezető utat, beleértve Tyson júliusi rosszullétét is és az azóta eltelt időt.

Mennyit keres a harcon Mike Tyson és Jake Paul?

Valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, hogy bár mindkét bokszoló azt nyilatkozta, hogy nem a pénzért vállalták el a harcot, de azért a Netflix nem fog szűkmarkúan bánni a sportolókkal. Hivatalosan senki nem erősítette meg, hogy mekkora összegekért száll ringbe Tyson és Paul, viszont vannak elszólások és következtetések. Mike Tyson még szeptemberben járt Jimmy Kimmel esti műsorában, ahol

a műsorvezető megjegyezte, hogy Tyson „legalább 20 millió dollárért”, azaz 7,7 milliárd forintért száll ringbe.

Tyson erre természetesen nem mondott semmit. Ezzel ellentétben Jake Paul mást állított: a youtuber maga nyilatkozott úgy egy augusztusi sajtókonferencián: ő azért van itt, hogy keressen 40 millió dollárt (15,4 milliárd dollár), és kiüssön egy legendát. Még akkor is, ha elsősorban nem a pénzért csapnak össze, a 20 és 40 millió dollár között igen nagy a különbség, az pedig nem valószínű, hogy a Netflix nem egyenlő összeget fizetne nekik, kivéve, ha különleges megállapodást kötöttek. Az viszont biztos, hogy a két sportoló fejenként több tíz millió dollárért fog egymásnak esni.