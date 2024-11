Olyan rossz az új Venom-film, hogy már jó: harmadik hete ezt nézi fél Amerika

Nem mindennapi jelenséget produkál a mozikban a Venom – Az utolsó menet: a filmet a legtöbb itthoni és külföldi filmkritikus a földbe döngölte, mégis harmadik hete vezeti az amerikai mozis bevételi listát. Általában, ha egy mozifilm rossz, az akkor meg is bukik: a nézőket nem érdekli, a kritikusok lehúzzák, a ráfordított pénzt nem termeli vissza – az új Venom-film viszont mindennel dacolva menetel tovább az amerikai box office élén.

A temérdek negatív kritika után a Venom harmadik felvonása még minden szárnyal / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Valószínűleg már nem sokáig ül a lista tetején, ugyanis a héten az amerikai mozikba is berobban a nálunk már nézhető A hullahó akció, ami, bár kicsit korán, de a karácsonyi témának, a volt Amerika kapitánynak (aza Chris Evansnek) és Dwayne Johnsonnak köszönhetően nagy dobásnak ígérkezik.

A Venom harmadik felvonása addig is kihasználja a lehetőséget: az elmúlt hét végére közel 400 millió dollárt termelt,

ami a gyártási költségének a háromszorosa a Box Office Mojo adatai szerint. Nem valószínű, hogy el fogja érni a második rész 500 millió dolláros szintjét, de ez így is szép teljesítmény egy olyan filmtől, ami mindenki szerint rossz. Természetesen ez erős túlzás, a Venom – Az utolsó menetnek vannak jó pillanatai, viszont az egész trilógiára elmondható, hogy talán a filmek mögött álló Sony sem érti, miért is jöttek létre pontosan.

Miért ennyire népszerű Venom?

Mindhárom Venom-film tünete, hogy a negatív kritikai felhang ellenére gyártási költségeik többszörösét termelték vissza, valamint a streamingplatformok egyik legfelkapottabb alkotásai lettek megjelenésükkor. A népszerűséget az okozta, hogy

Pókember hiányában egy az egyben Venomra és gazdatestére, Eddie Brockra tudtak koncentrálni.

Ezeknek a filmeknek az alapja Eddie és Venom, a szimbióta kapcsolata, amit mindhárom alkalommal egy haverfilm (buddy movie) keretein belül mutattak be, és végérvényesen ezek is lettek a filmek legjobb pillanatai. Tom Hardy szinkronizálja Venomot is, így nem volt nehéz kialakítani a két karakter közötti kémiát. A további filmekben pedig többé-kevésbé erre próbáltak alapozni, viszont sajnos csak erről nem lehetett mozit készíteni, így mindig kellett valami kerettörténet, ami viszont sosem sikerült velősre.