Eddig ismeretlen vulkánt találtak Magyarországon

Korábban ismeretlen vulkánt fedezett fel a Vas vármegyei Vasszentmihály közelében Zentai Zoltán, az ELTE szombathelyi oktatója – derül ki a Savaria Egyetemi Központ Facebook oldalára feltöltött videóból.

A vasszentmihályi vulkán évmilliókkal ezelőtt kialudt/Fotó: MTI(illusztráció)

A kutató szerint a felfedezéshez vezető úton egy történész kollégája indította el, aki Vasszentmihályról hozott neki egy kőzetet, amiről kiderült, hogy az bazalttufa, tehát vulkanikus eredetű. Az ELTE videójában arra is felhívják a figyelmet, hogy a Kárpát-medence pár millió évvel ezelőtt nem úgy nézett ki, mint ma, a mai Magyarország területén vulkánok sora működött.

Kovács Gábor adjunktus elmondta azt is, hogy a mai Rábafolyó őse hordott annyi hordalékot az időközben egyébként kialudt és kicsi vulkánra, hogy azt idáig még nem fedezték fel. Ráadásul később a folyó a vulkán egy részét is magával vitte, így a vulkánból csak egy csonk maradt meg, ami el is volt temetve, sőt függőleges helyzetéből is kibillent az Infostart beszámolója szerint.