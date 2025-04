Megszólalt a szervező: kiderült, miért ennyibe kerülnek a jegyek Jennifer Lopez koncertjére

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy idén nyáron először ad koncertet Jennifer Lopez Budapesten. A magyar közönség 2025. július 20-án, vasárnap este 20 órától az MVM Dome-ban láthatja a popikon élő koncertjét.

Már az összes állójegy elfogyott / Fotó: AFP

Az énekesnő koncertjére a 49 ezer forintos ülőhelytől a 95 ezres kiemelt állóhelyig lehetett jegyeket vásárolni, illetve 610 ezer forintért a sztárral is lehet majd találkozni. A koncertre már az összes állójegy elfogyott.

A koncertszervező magyar cég közlése szerint a jegyárakat a produkció adja meg. „Azért ilyen magasak a jegyárak, mert ilyen drága produkció – mint amilyen J. Lónak a produkciója – az elmúlt időszakban még nem volt Magyarországon” – nyilatkozta Guba Gábor, a Green Stage Production tulajdonosa a Fókusznak.

A riportból kiderül, hogy elsődlegesen Jennifer Lopez gázsija miatt kerülnek ennyibe a jegyek, hiszen a bevétel nagy részét a produkció kapja meg, ráadásul az énekesnő ügynöksége szigorú feltételeket szab a koncert szervezőinek. A koncertszervező elmondta, hogy

a produkció étkeztetésének Michelin-csillagos szintet kell képviselnie,

megszabták, hogy a fellépők pihenésére milyen hotelek kerülhetnek szóba,

listát küldtek arról, hogy Jennifer Lopeznek milyen bútorai lehetnek a lakosztályában, és milyen kiegészítők beszerzésére van szükség.

A szervező elmondta, hogy nagyon gyorsan fogyott el a legtöbb jegy, ráadásul

a vásárlók 80 százaléka magyar volt, és összesen húszan vásároltak úgynevezett meet and greet jegyet, amellyel a rajongók találkozhatnak a fellépővel.

Kiderült, hogy a magyar szervezők már évek óta próbálják Budapestre csábítani Jennifer Lopezt.

„Mivel nagyon jó a kapcsolatunk az ügynökkel, és öt éven keresztül egy kitartó érdeklődést és munkát tanúsítottunk a lehetséges koncert irányába, így azt a megtiszteltetést kaptuk, hogy kifejezetten először Budapestet még berakták a turné mellé” – mondta Guba Gábor.

Az Up all night nevű turnénak hat európai állomása lesz: Törökország mellett Spanyolországban lép fel – ott összesen hétszer áll színpadra –, majd Olaszországban, Lengyelországban, Romániában és Magyarországon is ad koncertet.