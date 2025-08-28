Deviza
Döntött Magyarország V4-es szövetségese, itthon is ez lesz: szeptember végétől 150 km/h-val lehet közlekedni egy nagyon fontos autópályán – kiderültek a szabályok

Az októberben induló program elsőként a D3-as autópályán lép életbe, szigorú időjárási és forgalmi feltételek mellett. Csehország az autópályás közlekedés új korszakát teszteli: bizonyos szakaszokon 130-ról 150 kilométer óránkéntira emelik a megengedett sebességet.
VG
2025.08.28., 05:00

Csehország 2025 októberében elindítja azt a programot, amely a jelenlegi 130 kilométer óránkénti sebességhatárt 150-re emeli a D3-as autópálya Budweis és Tábor közötti szakaszán. Az intézkedés mintegy ötven kilométeren lesz érvényben, és csak elektronikus kijelzőkön megjelenő engedélyezés mellett – vagyis kizárólag jó időben és alacsony forgalomnál.

zöld ADAC publishes 2024 congestion balance sheet cseh
Csehország az autópályás közlekedés új korszakát teszteli: bizonyos szakaszokon 130-ról 150 kilométer óránkéntira emelik a megengedett sebességet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Régóta várt cseh autópálya-reform

Az adac.de szerint projekt kiépítése körülbelül 2,2 millió euróba kerül. A hatóságok azt ígérik, hogy esőben, ködben vagy téli körülmények között automatikusan visszaáll a hagyományos 130 kilométer óránkénti határ.

A kezdeményezés célja a közlekedés folyékonyságának javítása és a korszerű autópályák jobb kihasználása. Ha a tesztprogram sikeres lesz, akkor más szakaszokra is kiterjesztik:

  • például a D1-es Prerov-Ostrava;
  • vagy a D11-es Kolín-Jaromer szakasz lehet a következő jelölt.

A döntés illeszkedik a közép-európai trendekhez: miközben Németországban továbbra is heves viták folynak az autópályás sebességkorlát bevezetéséről, a csehek inkább a rugalmas, időjárásfüggő szabályozást választották.

A tesztidőszak első tapasztalatai tehát nemcsak a cseh közlekedéspolitika jövőjét határozzák meg, hanem regionális hatással is bírhatnak. Könnyen lehet, hogy ha a rendszer beválik, a környező országok is hasonló megoldások felé mozdulnak.

Fontos fejlesztés zajlik az M7-es autópályánál

Szeptemberig a főpályán ugyan nem végeznek előre tervezett munkálatokat az M7-es autópályán az M0 és Balatonvilágos között, de a Velencei pihenő térségében zajlanak az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai.

 

Döntött Magyarország V4-es szövetségese, itthon is ez lesz: szeptember végétől 150 km/h-val lehet közlekedni egy nagyon fontos autópályán – kiderültek a szabályok

