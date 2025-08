Október végéig látható az 5. szobrászati pályázat anyaga a Káli Art Inn kertjében

A minőségi vendéglátást és a fenntarthatóságot célul kitűző Káli Art Inn butikhotel 2020-ban alakította meg óriási kertjében a Káli Art-Parkot, és írt ki először pályázatot szobrászművészek részére. A felhívásra minden évben számos művész jelentkezik, a tulajdonosok pedig azt vállalták, hogy legalább tíz éven keresztül meghirdetik a pályázatot.

A pályázat nyertese Szalay Péter Planetáris folklór című alkotása / Fotó: MESZAROS_ANNAROZSA / Káli Art Inn

A kiállítása művészek bemutatkozása mellett turisztikai attrakcióként is szolgál és tárlatvezetéseket, gyűjtői vizitet, kortárs táncperformanszot, jógát, irodalmi sétát, reggeli pikniket tartanak körülöttük. A szobrok mellett elhelyezett QR-kód segítségével digitális kalauz érhető el, amelyen keresztül a látogató megismerheti az alkotó szándékát és üzenetét, a művek hátterét.

Az Art-Parkban október végéig láthatóak Becskei Andor, Cséffai Györgyi, Detkovics Anikó, Galántai György, Jancsovics Orsolya, Mézes Tünde, Miklya Gábor, Mindák Gergely, Plank Antal, Ruppert János, Szalay Péter, Szilágyi Csilla, Várnagy Ildikó és Vizsolyi János művészek munkái.

Cséffai Györgyi Emptyhead című alkotása / Fotó: MESZAROS_ANNAROZSA / Káli Art Inn

A 2025-ös Káli Art-Park szobrászati pályázatán több női alkotó vett részt, izgalmas munkáikban a természet és az ember kapcsolatának, az egyensúly és összeomlás határainak, valamint a társadalmi veszteségek és emlékezet kérdéseit vizsgálják.

A zsűri tagjai Petrányi Zsolt művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője, Szabó Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész, egyetemi docens, Topor Tünde művészettörténész, Tóth Pál Sándor gyűjteménykezelő, a tavalyi nyertes, a Munkácsy Mihály-díjas Gaál Tamás szobrászművész valamint Molnár Júlia és Héjja Róbert, a Káli Art Inn tulajdonosai voltak.

A Káli Art Inn tulajdonosai, Molnár Júlia és Héjja Róbert / Fotó: MESZAROS_ANNAROZSA / Káli Art Inn

Tóth Pál Sándor art consultant és gyűjteménykezelő a Káli Art Inn tulajdonosai által felkért, a pályázat lebonyolításáért felelős szakember lapunknak elmondta, hogy tudatosan kész szobrokat kérnek és nem fogadnak el terveket, ráadásul olyan alkotásokat várnak, amelyeket kültérre szánnak az alkotók. Ez egyébként ritka, hacsak nem előre megrendelt köztéri művekről van szó, többnyire beltéri szobrokat készítenek a hazai művészek.

Egyelőre nem terjedt el, hogy magánemberek szobrokat helyeznek el a kertjeikben, inkább szállodák, intézmények, irodaházak rendelnek ilyeneket.

A Káli Art Inn tulajdonosai, Molnár Júlia és Héjja Róbert mielőtt a szoborpark építésébe fogtak, maguk is kortárs képzőművészetet, elsősorban festményeket gyűjtöttek. A projekt elindítása óta nyitottak a kortárs szobrok felé is. Kezdetben a díj egy vásárlás volt, később módosították pénzdíjra, hogy a szakmaiság ne sérüljön, ráadásul a szervezéssel, szállítással, marketinggel és a zsűri felkérésével együtt sokkal többet is költenek az éves szoborparkra, mint a pénzdíj, amit a nyertes művész hazavisz, vagyis ez tiszta mecenatúra. A következő évi eseményre a pályázatot október végén írják ki, lehet készülni a szobrokkal.