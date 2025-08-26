Megbírságolták a 220-szal száguldó minisztert, aki saját magát buktatta le

A török közlekedési minisztert gyorshajtásért bírságolták meg, miután egy videót tett közzé az X-en, amin egy autópályán száguld. A felvételt egyebek mellett a #TörökországGáztAd hashtaggel látta el, ám a felvételen a kilométeróra állása is látható.
A videó tanúsága szerint pedig Abdulkadir Uraloglu az Ankara közelében található autópályán 200 kilométer per óra feletti sebességgel száguldott, noha a sebességhatár még a leggyorsabb közlekedést engedélyező autópályákon is csak 140 kilométer per óra. A vezetés közben török népzenét és Recep Tajjip Erdogan török elnök beszédeit hallgató miniszter így mindenképp átlépte a megengedett maximális sebességet.
A vasárnap közzétett videót Uraloglu pár órával később ismét megosztotta a The Guardian beszámolója szerint, ám ekkor már arról is írt, hogy megbírságolták gyorshajtásért. A tárcavezető közölte, hogy nem szándékosan ment a megengedettnél gyorsabban, ám azt is elismerte, hogy saját magát dobta fel. A büntetésről szóló csekk tanúsága szerint
a politikust 9267 török lírára (76 ezer forint) büntették meg mivel 225 kilométer per órával ment.
A bejegyzésében arról is írt, hogy ezentúl sokkal óvatosabb lesz, hiszen a sebességhatár betartása mindenki számára kötelező.
