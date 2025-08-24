Vietnám 600 ezer ember kitelepítését rendelte el - hatalmas vihar közeleg

Vietnám több mint félmillió ember evakuálását tervezi, és megtiltotta a hajók kifutását, miközben a kínai Szanja városa vasárnap bezárta az üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést, ahogy a két ország felkészült a Kajiki tájfun erősödésére - írja a Reuters.
A vihar Kína déli Hainan sziget tartományának partvidékén vasárnap délután vagy este érhet partot, de előfordulhat, hogy a déli part mentén elhaladva inkább Vietnam felé fordul – közölte a kínai Országos Meteorológiai Központ.
A délkelet-ázsiai ország hét tengerparti tartománya már vasárnap megtiltotta a hajók kifutását – írta a Tien Phong című napilap.
A Vietnam Airlines légitársaság vasárnap és hétfőn legalább 22 járatot törölt a középső városokba és onnan kifelé.
A Vietjet Aviation szintén törlésekről és késésekről számolt be - részletek közlése nélkül.
Kína üdülőparadicsomáról híres városa, Szanja – amely tengerparti üdülőhelyeiről és homokos strandjairól ismert – bezárta a turisztikai látványosságokat, üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést.
A kínai meteorológiai hivatal heves esőzéseket és erős szelet jósolt Hainanon, valamint a közeli Guangdong tartományban és a Guangxi régióban.
Bizonyos hajnani területeken akár 400 mm csapadék is hullhat.
Szanja vasárnap reggel vörös riasztást adott ki – ez a legmagasabb fokozat Kína színkódos figyelmeztetési rendszerében – és a legmagasabb szintre emelte a vészhelyzeti készültséget, közölte a helyi önkormányzat WeChat-oldalán. A városvezetők szombat este ülést tartottak, amelyen felkészülést sürgettek a „legrosszabb forgatókönyvekre”, és hangsúlyozták a fokozott éberség szükségességét annak érdekében, hogy ne legyenek halálos áldozatok, és a sérülések száma minimális maradjon.
Minden iskolát és építkezést felfüggesztettek, a bevásárlóközpontok, éttermek és szupermarketek vasárnaptól bezártak. A város vizein közlekedő hajók leállítását is elrendelték.
Szanja Kína egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, amely tavaly 34 millió turistát fogadott.
Július óta rekordmennyiségű eső sújtja Kína északi és déli régióit is, amelyet a meteorológusok a klímaváltozással összefüggő szélsőséges időjárási eseményeknek tulajdonítanak. Ezek próbára teszik a helyi önkormányzatok felkészültségét, és jelentős veszélyt jelentenek az emberéletekre és a gazdaságra.
