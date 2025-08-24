Vietnám 600 ezer ember kitelepítését rendelte el - hatalmas vihar közeleg

Vietnám több mint félmillió ember evakuálását tervezi, és megtiltotta a hajók kifutását, miközben a kínai Szanja városa vasárnap bezárta az üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést, ahogy a két ország felkészült a Kajiki tájfun erősödésére - írja a Reuters.

Biztonságba igyekeznek a tájfun elől a kínai jachtok, Vietnám kitelepítésekre készül / Fotó: Xinhua via AFP

A vihar Kína déli Hainan sziget tartományának partvidékén vasárnap délután vagy este érhet partot, de előfordulhat, hogy a déli part mentén elhaladva inkább Vietnam felé fordul – közölte a kínai Országos Meteorológiai Központ.

Vietnám 600 ezer embert telepít ki

A tájfun 149 km/órás széllökéseket produkál, és vasárnap reggel körülbelül 500 kilométerre volt Vietnam középső partvidékétől, nyugat felé haladva 20 km/órás sebességgel – jelentette Vietnam nemzeti meteorológiai ügynöksége.

A kínai előrejelzés szerint a vihar tovább erősödhet, és a szélsebesség elérheti a 170 km/órát.

A vietnámi hatóságok több mint 586 ezer ember kitelepítését tervezik Thanh Hoa, Quang Tri, Hue és Danang középső tartományokból, ahol a tájfun előreláthatólag hétfőn kora reggel ér partot – számolt be az állami média.

A délkelet-ázsiai ország hét tengerparti tartománya már vasárnap megtiltotta a hajók kifutását – írta a Tien Phong című napilap.

A Vietnam Airlines légitársaság vasárnap és hétfőn legalább 22 járatot törölt a középső városokba és onnan kifelé.

A Vietjet Aviation szintén törlésekről és késésekről számolt be - részletek közlése nélkül.

Kína üdülőparadicsomáról híres városa, Szanja – amely tengerparti üdülőhelyeiről és homokos strandjairól ismert – bezárta a turisztikai látványosságokat, üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést.

Bezárt a népszerű kínai üdülőhely a tájfun miatt

A kínai meteorológiai hivatal heves esőzéseket és erős szelet jósolt Hainanon, valamint a közeli Guangdong tartományban és a Guangxi régióban.

Bizonyos hajnani területeken akár 400 mm csapadék is hullhat.

Szanja vasárnap reggel vörös riasztást adott ki – ez a legmagasabb fokozat Kína színkódos figyelmeztetési rendszerében – és a legmagasabb szintre emelte a vészhelyzeti készültséget, közölte a helyi önkormányzat WeChat-oldalán. A városvezetők szombat este ülést tartottak, amelyen felkészülést sürgettek a „legrosszabb forgatókönyvekre”, és hangsúlyozták a fokozott éberség szükségességét annak érdekében, hogy ne legyenek halálos áldozatok, és a sérülések száma minimális maradjon.